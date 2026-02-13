VIDEO: el fuerte cruce entre Lamine Yamal y Nahuel Molina en la goleada del Atlético de Madrid al Barcelona

El conjunto de Hansi Flick fue vapuleado 4-0 por los dirigidos del Cholo Simeone y quedó al borde de la eliminación en las semifinales de la Copa del Rey.

Hoy 14:32

Barcelona sufrió una dura derrota en el Estadio Metropolitano y cayó 4-0 ante Atlético de Madrid en la ida de la semifinal de la Copa del Rey. El golpe fue deportivo y anímico para el equipo culé, que quedó contra las cuerdas de cara a la revancha.

El conjunto dirigido por Hansi Flick mostró fragilidad defensiva y nunca logró hacer pie ante un Atlético contundente. El resultado dejó la serie muy cuesta arriba y obliga al Barca a una remontada casi épica en el partido de vuelta.

Sobre el cierre del encuentro, la tensión se trasladó al campo de juego. Lamine Yamal, una de las principales figuras del equipo catalán, estalló contra varios futbolistas del conjunto colchonero. El primer cruce fue con Marc Pubill, en un cara a cara con empujones y reproches incluidos.

La situación no terminó allí. Minutos después, Yamal también protagonizó un fuerte intercambio con Nahuel Molina. En medio de la discusión, el joven español lanzó un insulto directo al lateral argentino: “¿Quién sos? Tonto”. La frase se viralizó rápidamente y reflejó la frustración total del visitante.

El cruce no pasó a mayores gracias a la intervención de Antoine Griezmann, quien frenó al atacante y evitó que la discusión escalara. Así, el encuentro terminó sin incidentes mayores entre el campeón del mundo argentino y la joven estrella española de 18 años.

La revancha será el 3 de marzo en el Camp Nou, donde Barcelona buscará revertir la serie y mantener viva la ilusión del título. Más adelante, ambos futbolistas volverán a coincidir en otro escenario de alto voltaje: la Finalissima entre Argentina y España, un duelo que promete sumar un nuevo capítulo a este cruce que ya dejó chispas.