Chris Praga llega a Casinos del Sol con un gran show en vivo este sábado 14

Casinos del Sol propone una noche especial con música y cena show en su salón de Belgrano Sur 750.

Hoy 15:39

Este sábado 14 de febrero, Casinos del Sol propone una noche especial con música en vivo y cena show en su salón principal de avenida Belgrano Sur 750. La velada contará con la presentación de Chris Praga, quien subirá al escenario a partir de las 23 horas en el marco del ciclo “Saturday Live Music”.

La propuesta combina gastronomía y espectáculo en un ambiente pensado para disfrutar entre amigos o en pareja. Con una puesta en escena renovada y un repertorio preparado para la ocasión, el artista promete una noche a puro ritmo.

Desde la organización invitaron al público a reservar con anticipación y ser parte de esta experiencia de Casinos del Sol. Música en vivo, buena comida y un entorno distinguido se conjugan para vivir una jornada diferente en el corazón de Santiago del Estero.

