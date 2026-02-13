Franco Ferrari y el debut de Mitre: “Esperemos arrancar con una victoria”

El defensor aurinegro dialogó con Noticiero 7 en la previa del choque de este sábado ante All Boys en Floresta.

Hoy 15:48

Mitre ultima detalles para su debut en la Primera Nacional, que será este sábado desde las 17 ante All Boys en Floresta. En la previa del estreno, Franco Ferrari habló con Noticiero 7 y expresó sus sensaciones de cara al inicio del campeonato.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Muy contento de estar nuevamente acá, de volver al país, de volver al fútbol argentino y obviamente de volver a vestir esta camiseta, que me dio tantas alegrías. Así que muy contento y ansioso ahora del partido que tenemos el sábado”, manifestó el defensor, dejando en claro su entusiasmo por esta nueva etapa en el Aurinegro.

Sobre la preparación del equipo, Ferrari remarcó: “Hicimos una pretemporada muy larga, pero fue muy buena. Un plantel completamente nuevo, muchos chicos nuevos. Pero lo bueno es que nos pudimos conocer rápido, rápidamente pudimos agarrar las cosas que pretende el cuerpo técnico. En los amistosos se fueron viendo”.

En ese sentido, destacó la expectativa por el comienzo del torneo: “Muy ansiosos porque la espera se hizo larga, pero ya estamos a un par de días del comienzo y esperemos arrancar con una victoria”.

También hizo referencia a la exigencia de la categoría: “Ya todos conocemos lo que es el Nacional B, lo difícil que es, lo parejo, cualquiera le gana a cualquiera. Es lindo arrancar y enfrentarse a un equipo como All Boys porque sabemos que es un club con mucha historia, el estadio va a estar lleno. Es una linda medida, un lindo desafío para nosotros, pero estamos más que preparados para jugar ese partido y poder traernos algo de allá”.

Mitre se prepara para un estreno exigente, con la ilusión renovada y la convicción de comenzar el camino en la Primera Nacional sumando en una cancha siempre complicada como la de Floresta.