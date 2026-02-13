Facundo Melillán se ilusiona con un buen arranque de Güemes: “Llegamos de la mejor manera”

El defensor del Gaucho expresó sus sensaciones de cara al partido del domingo ante Nueva Chicago en “La Isla”.

Hoy 16:03

Güemes se prepara para su debut en la Primera Nacional, que será este domingo desde las 17 frente a Nueva Chicago, en el estadio “Arturo Gelasio Miranda”. En la antesala del estreno, el defensor Facundo Melillán dialogó con Noticiero 7 y dejó en claro el entusiasmo que vive el plantel.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Ansioso por volver a jugar después de este parate largo que tuvimos. Creo que se acercan muchas ilusiones, nuevas expectativas. Y la verdad, contento que ya arranca el torneo, ansioso también para que empiece todo. Está esa ansiedad de querer jugar, de querer ya… Tuvimos varios meses sin tener continuidad en el fútbol. Pero bueno, la ansiedad te come un poco, hay que estar tranquilo porque el torneo va a ser largo y duro. Se hizo una buena pretemporada, se jugaron buenos amistosos”.

Sobre la preparación del equipo para el estreno, aseguró: “Creo que llegamos de la mejor manera, con el plantel completo, entero. La verdad, se hizo un gran trabajo, una buena pretemporada. El cuerpo técnico nos ha brindado todas sus herramientas al alcance y nosotros la mejor predisposición. Ahora tratar de afrontar lo que viene, mantener ese objetivo que nos planteamos apenas arrancamos la pretemporada. Estamos contentos y ansiosos por empezar a jugar”.

En relación a la temporada pasada, donde el Gaucho peleó por la permanencia, Melillán fue claro: “Sí, fue un año complicado para los chicos. La verdad que es feo estar en una situación así. Pero ahora renovamos energía. La mayoría del plantel es nuevo, se formó un grupo espectacular y eso va a llevar a que podamos competir arriba y estar entre los ocho, que es el objetivo principal. Sobre todo con calma, con fe y paciencia. Vamos a dar pelea para no hacer sufrir un año más al hincha”.

Finalmente, el defensor imaginó el partido ante el Torito: “Creo que va a ser un partido duro, un clima pesado ante un rival de la categoría que va a ser muy duro también, que va a venir a proponer su juego. Nosotros tenemos la responsabilidad de la localía y tener a favor el clima. Hay que exprimirnos al 100% para que los tres puntos queden acá en Güemes”.

El Gaucho inicia una nueva ilusión en la Primera Nacional, con plantel renovado y el objetivo claro de cambiar la imagen del último torneo y pelear en la parte alta de la tabla.