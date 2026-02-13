Otro dolor de cabeza para River: Portillo sufrió una grave lesión y estará varios meses afuera

El volante se lesionó minutos después de haber ingresado en el segundo tiempo ante Argentinos Juniors. Gallardo suma un nuevo dolor de cabeza.

Hoy 16:10

La crisis deportiva de River sumó este viernes un golpe aún más duro. Tras los estudios realizados luego de la derrota frente a Argentinos Juniors, se confirmó que Juan Carlos Portillo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El defensor de 25 años había ingresado a los 30 minutos del complemento en reemplazo de Aníbal Moreno, quien pidió el cambio por una molestia en el tobillo. Sin embargo, el ex Talleres duró menos de dos minutos en cancha: fue a trabar una pelota, pisó mal y la rodilla derecha se le dobló hacia adentro.

Las imágenes fueron elocuentes. Portillo quedó tendido en el césped, se tomó el rostro y rompió en llanto. Los médicos ingresaron rápidamente, lo retiraron en camilla y sus compañeros se acercaron a consolarlo en un clima de fuerte tensión en La Paternal.

La lesión es una de las más temidas por los futbolistas y demandará entre siete y ocho meses de recuperación, por lo que prácticamente se perderá gran parte de la temporada. Además, como el equipo ya se había quedado sin cambios y Marcelo Gallardo había sido expulsado en el primer tiempo por aplaudir irónicamente al árbitro Andrés Merlos, River terminó el partido con diez jugadores.

La baja de Portillo representa un nuevo dolor de cabeza para el entrenador en un contexto adverso. El Millonario ya cuenta en la enfermería con Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Franco Armani, Ezequiel Centurión y Sebastián Driussi, lo que complica aún más el armado del equipo.

Ahora, el cuerpo técnico y la dirigencia deberán definir si realizan el pedido ante la AFA para habilitar un cupo extraordinario e incorporar un refuerzo. El reglamento permite sumar un jugador dentro de los 10 días posteriores a la aprobación de la solicitud, siempre que se trate de una lesión de gravedad como la confirmada en este caso.

En medio de un presente turbulento, River suma otra preocupación que impacta de lleno en lo deportivo y obliga a tomar decisiones urgentes.