El fuerte cruce entre el árbitro Andrés Merlos y Marcelo Gallardo: “Vos hiciste echar a Demichelis de River”

El entrenador del Millonario fue expulsado sobre el final del primer tiempo del partido ante Argentinos Juniors en La Paternal.

Hoy 17:08

La derrota de River ante Argentinos Juniors en el Estadio Diego Armando Maradona dejó algo más que preocupación futbolística. La expulsión de Marcelo Gallardo a los 43 minutos del primer tiempo derivó en un fuerte cruce con el árbitro Andrés Merlos, cuyo informe sería “muy severo” y podría acarrear una sanción importante.

El DT fue expulsado luego de aplaudir un fallo sancionado por Merlos tras una infracción de Tomás Molina sobre Gonzalo Montiel. El juez interpretó el gesto como irónico y le mostró la tarjeta roja. “Con ironías, no”, le dijo el árbitro en pleno campo, dejando en claro el motivo de la decisión.

Según reveló el periodista Gustavo Yarroch en ESPN, el conflicto continuó tras bambalinas. Gallardo se quedó en la antesala del vestuario y esperó al árbitro. Allí se produjo un fuerte altercado que obligó a intervenir a personal de seguridad de ambos clubes para evitar que la situación pasara a mayores.

“Puertas adentro de River hay mucha preocupación por la situación de Gallardo en cuanto al informe del árbitro Andrés Merlos. Por lo que me cuentan es un informe muy pero muy severo”, aseguró Yarroch. Según su reconstrucción, el DT le habría dicho al juez que era “un mal árbitro”, a lo que Merlos respondió: “Hoy no voy a poder dormir”.

La tensión escaló aún más cuando, de acuerdo al relato del cronista, desde el entorno del entrenador se escuchó que el árbitro era “mala persona”. La respuesta habría sido directa: “Mala persona sos vos que lo hiciste echar a Demichelis”. “Ahí es cuando el Muñeco se volvió loco”, completó Yarroch.

No es el primer antecedente entre ambos. En 2022, tras un triunfo ante Barracas Central por Copa Argentina, Gallardo había declarado: “Ganamos a pesar de Merlos”, marcando un historial tenso entre las partes.

La situación genera inquietud en Núñez en un contexto deportivo delicado. En su segundo ciclo, iniciado en agosto de 2024 tras suceder a Martín Demichelis, el Muñeco acumula 36 victorias, 27 empates y 20 derrotas en 83 partidos, con eliminaciones recientes en Copa Libertadores y caídas en instancias decisivas de torneos locales.

Ahora, la atención está puesta en el castigo que podría recaer sobre el entrenador. River afrontará el martes 17 de febrero los 32avos de final de la Copa Argentina ante Ciudad Bolívar, y luego visitará a Vélez el domingo 22 por la sexta fecha del Torneo Apertura. El calendario continúa con compromisos ante Banfield, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán, Huracán y Sarmiento de Junín.

En medio de un presente inestable, la posible sanción a Gallardo suma un nuevo foco de tensión y puede impactar de lleno en un equipo que necesita recuperar rumbo con urgencia.