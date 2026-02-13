Mateo Paz, el santiagueño que viajará a Buenos Aires para probarse en Club Atlético Boca Juniors

El pequeño, oriundo de la localidad de Señora Pujio, en el departamento Banda, fue convocado a una prueba en las divisiones formativas del Club Atlético Boca Juniors.

El sueño de convertirse en futbolista profesional empieza a tomar forma para Mateo Benjamín Paz, un niño oriundo de la localidad de Señora Pujio, en el departamento Banda, quien fue convocado a una prueba en las divisiones formativas del Club Atlético Boca Juniors y podrá viajar gracias al apoyo de la Comisión Municipal de Estación Simbolar.

La oportunidad se concretó luego de que Mateo y su familia impulsaran una colecta solidaria para reunir los fondos necesarios para el traslado y la estadía en Buenos Aires. Ante esta situación, el comisionado municipal Omar Alderete dispuso otorgar una ayuda económica para que el pequeño futbolista pueda cumplir con la convocatoria.

Desde la comuna destacaron que el acompañamiento forma parte de una política de apoyo al deporte como herramienta de inclusión social y desarrollo personal.

“Esta acción reafirma el compromiso permanente de la comuna con el deporte, entendiendo que no solo se trata de una actividad recreativa, sino también de una herramienta fundamental de inclusión, esfuerzo y construcción de sueños. Hoy, con más razón, se decidió acompañar y ayudar a cumplir el anhelo de un niño de nuestra región, convencidos de que apoyar a nuestros jóvenes es apostar al futuro”, expresó el jefe comunal.

Mateo fue recibido en la sede municipal junto a su madre, Mercedes Paz, y su hermano, en un encuentro cargado de emoción, donde las autoridades le brindaron palabras de aliento y apoyo antes de su viaje.

La prueba se realizará los días 18 y 19 de febrero en el predio que Boca posee en Ezeiza, donde el pequeño tendrá la oportunidad de demostrar sus condiciones junto a otros chicos de distintos puntos del país, también convocados por la institución.

Desde Estación Simbolar le enviaron un mensaje de respaldo al joven futbolista: “Le deseamos el mayor de los éxitos y lo alentamos a seguir persiguiendo sus sueños con esfuerzo y dedicación”.