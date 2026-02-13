Ingresar
Modifican los horarios de escuelas públicas para el presente ciclo lectivo

Así lo informó este viernes el Consejo General de Educación en un comunicado.

Hoy 17:34

El Consejo General de Educación de la Provincia informa a la comunidad educativa que a partir del presente Ciclo Lectivo, las Escuelas Primarias, Modalidad Jornada Simple, de Primera Categoría, Segunda Categoría, Tercera Categoría y Personal Único (PU) de gestión pública dependientes del organismo deberán cumplir los siguientes horarios de jornada escolar: turno mañana, de 08:00 hs. a 12:15 hs;  turno tarde de 13:45 hs. a 18:00 hs ; todo ello conforme lo dispuesto por Resolución N° 431/2026 del Consejo General de Educacion y  Resolución N° 251/ 2026 del Ministerio de Educacion , Ciencia y Tecnología.

