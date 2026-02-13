Difundieron la primera foto de Luciano Castro tras confirmarse su internación

El actor inició un tratamiento de salud mental; lo hizo para buscar un equilibrio emocional previo a sus próximos proyectos laborales tras su reciente separación.

Hoy 18:52

Luciano Castro reside actualmente en un centro de salud de la provincia de Entre Ríos tras una decisión personal vinculada a su bienestar emocional. El actor confirmó su ingreso a la institución Vida Sana para iniciar un proceso de recuperación programado, una medida que coincidió con la finalización de su vínculo sentimental con Griselda Siciliani y la posterior difusión de audios privados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La primera imagen de Luciano Castro tras su internación

La aparición de un registro fotográfico desde el interior del establecimiento generó una reacción inmediata en el entorno del artista. El protagonista de numerosas ficciones argentinas eligió el aislamiento temporal para encontrar paz y descanso frente a la alta exposición mediática de las últimas semanas.

Las declaraciones de Luciano Castro tras su internación

El motivo principal de la internación reside en su deseo de sanación y equilibrio personal. Castro envió una serie de mensajes privados a Moria Casán para terminar con las especulaciones sobre su estado. “Vengo a sanar”, afirmó el intérprete en el contacto con la conductora de eltrece. La panelista Nazarena Di Serio presentó el tema en el programa La mañana con Moria y explicó que el actor buscó un momento de pausa y descanso.

Casán leyó las palabras del protagonista frente a las cámaras. “Me interné porque quiero estar bien”, aseguró y agregó: “A mí me dijo ‘vos sos la voz para decir esto porque a vos la gente te quiere, te respeta y yo te amo y te admiro. No hablé nunca con nadie y no hay nada que haya dicho con respecto a lo que yo vengo a sanar’”.

El actor siente un profundo malestar por el tratamiento de sus temas privados en los medios de comunicación. Luciano calificó la situación como un “amarillismo” y denunció burlas hacia su persona. Ante este escenario, el intérprete decidió que “necesita sacarse fantasmas”. La conductora aclaró que la internación surgió por voluntad propia: “Es una decisión que tomó él”. El actor aprovecha los breves momentos con acceso a su teléfono celular para comunicarse con su círculo de confianza y sostiene que su objetivo máximo es “estar bien con sus hijos”.

En el establecimiento, el actor no se encuentra solo, ya que Julián Sierra, actor y bailarín, lo acompaña en el proceso. Los dos colegas se brindan apoyo mutuo.

Moria Casán habló con Griselda Siciliani sobre este proceso y contó que la actriz le sostuvo que “no tiene nada que ver con esto, que le desea lo mejor y está enfocada en su trabajo”.