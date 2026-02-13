Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 FEB 2026 | 21º
X
Locales

Sumampa arrancó la 50° edición del Festival de la Canción Popular con un increíble festival

La ciudad del sur santiagueño se prepara a plen para disfrutar dos noches con los mejores músicos.

13/02/2026

Con una grilla de primer nivel y el orgullo de cumplir medio siglo de historia, este viernes comenzó el 50° Festival de la Canción Popular en Sumampa, uno de los eventos culturales más convocantes del sur santiagueño. La cita fue en el Campo de Deportes del Club Atlético Sumampa, donde durante dos noches se conjugarán música, tradición y espíritu festivalero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La jornada inaugural contó con figuras de renombre como Karina La Princesita, Dale Q' Va y el dúo Campedrinos, además de Paquito Ocaño, Trajinantes, Los Cristales del Chamamé y Llokallas. Para el sábado, la cartelera promete una verdadera fiesta popular con la presencia estelar de El Chaqueño Palavecino, junto a Los Guaraníes, Alejandro Veliz, Marcelo Toledo, Caroso Monge, El Mestizo, Diferentes y Sentimiento Campero.

El festival no solo ofrecerá espectáculos musicales, sino también dos noches de jineteadas, academias de danzas, DJs en vivo, paseo de artesanos y una amplia propuesta de comidas típicas que reflejan la identidad santiagueña. Sumampa vuelve a vestirse de fiesta para celebrar cinco décadas de un encuentro que honra la canción popular y mantiene viva la tradición del interior profundo.

TEMAS Sumampa

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Encontraron un cuerpo atado y con la cabeza tapada a orillas del río
  2. 2. El reencuentro de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía: “Celebrando el estreno y un hat trick”
  3. 3. Detienen en Misiones a un narco brasileño con pedido de captura internacional
  4. 4. La Municipalidad realizó la reparación y restauración de la Casa Argañaraz Alcorta
  5. 5. El tiempo para este sábado 14 de febrero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 31º y emitieron una alerta amarilla por tormentas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT