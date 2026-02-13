Ingresar
En vivo: Sumampa vive desde hoy la 50° edición del Festival de la Canción Popular

La ciudad del sur santiagueño se prepara a plen para disfrutar dos noches con los mejores músicos.

Hoy 19:30

Con una grilla de primer nivel y el orgullo de cumplir medio siglo de historia, este viernes comienza el 50° Festival de la Canción Popular en Sumampa, uno de los eventos culturales más convocantes del sur santiagueño. La cita será en el Campo de Deportes del Club Atlético Sumampa, donde durante dos noches se conjugarán música, tradición y espíritu festivalero.

La jornada inaugural contará con figuras de renombre como Karina La Princesita, Dale Q' Va y el dúo Campedrinos, además de Paquito Ocaño, Trajinantes, Los Cristales del Chamamé y Llokallas. Para el sábado, la cartelera promete una verdadera fiesta popular con la presencia estelar de El Chaqueño Palavecino, junto a Los Guaraníes, Alejandro Veliz, Marcelo Toledo, Caroso Monge, El Mestizo, Diferentes y Sentimiento Campero.

El festival no solo ofrecerá espectáculos musicales, sino también dos noches de jineteadas, academias de danzas, DJs en vivo, paseo de artesanos y una amplia propuesta de comidas típicas que reflejan la identidad santiagueña. Sumampa vuelve a vestirse de fiesta para celebrar cinco décadas de un encuentro que honra la canción popular y mantiene viva la tradición del interior profundo.

