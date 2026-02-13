Conmoción en el interior de Santiago del Estero: un oficial fue encontrado sin vida en su vivienda

El efectivo, identificado como Milton Sierra, fue hallado durante la tarde del viernes en la localidad del departamento Jiménez.

La tarde del viernes se vio marcada por un dramático episodio en la localidad de El Bobadal, departamento Jiménez, donde un oficial de policía fue encontrado sin vida en su vivienda.

La víctima fue identificada como Milton Sierra, y según los primeros datos recabados en el lugar, la principal línea investigativa apunta a un presunto suicidio. No obstante, las autoridades aclararon que todas las circunstancias del hecho están siendo analizadas.

El hallazgo fue realizado por la pareja del uniformado, quien alertó de inmediato a las fuerzas de seguridad. Tras el aviso, personal policial se presentó en el inmueble, preservó la escena y dio intervención a las áreas correspondientes.

Minutos más tarde arribó la unidad de traslado forense, que efectuó las tareas de rigor y procedió al traslado del cuerpo para la autopsia, medida clave para establecer con precisión las causas del fallecimiento.

La investigación quedó a cargo de la autoridad judicial competente, que dispuso las actuaciones correspondientes mientras avanza con la recolección de testimonios y otros elementos de interés para esclarecer el hecho.