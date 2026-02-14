Güemes pone en marcha su ilusión en la Primera Nacional recibiendo a Nueva Chicago

El Gaucho debuta en el torneo ante el Torito de Mataderos. Comienza a las 17 en “La Isla”.

El Club Atlético Güemes encenderá esta tarde una nueva ilusión cuando reciba desde las 17 a Nueva Chicago por la primera fecha de la Primera Nacional, en el marco de la Zona B. El encuentro se disputará en “La Isla” y podrá seguirse en vivo a través del streaming oficial de la AFA.

El árbitro será Fabrizio Llobet, acompañado por Mariano Viale y Mariana Duré como asistentes, mientras que Leandro Villanueva oficiará de cuarto árbitro.

El Gaucho, con plantel renovado y nuevos objetivos

El elenco santiagueño inicia el torneo con expectativas renovadas y la intención de ser protagonista. Tras una temporada pasada en la que debió pelear por la permanencia, el objetivo ahora es sumar desde el arranque y pelear en la parte alta de la tabla.

El entrenador Juan Vita también tendrá su estreno oficial al frente del equipo, luego de una pretemporada que incluyó amistosos con saldo positivo y buenas sensaciones en el funcionamiento colectivo.

En la previa, el defensor Facundo Melillán aseguró: “Creo que llegamos de la mejor manera, con el plantel completo, entero. La verdad, se hizo un gran trabajo, una buena pretemporada. El cuerpo técnico nos ha brindado todas sus herramientas y nosotros la mejor predisposición. Estamos contentos y ansiosos por empezar a jugar”.

Por su parte, el delantero Gastón Espósito remarcó la importancia de debutar en casa: “Estamos con muchas ganas de debutar, hace varios que no competimos así que estamos ansiosos”. Además, destacó el valor de hacerse fuertes en Santiago del Estero: “El clima aquí es hostil, vamos acostumbrándonos y tenemos que hacernos fuertes como local”.

El Torito quiere arruinar la fiesta

El conjunto de Mataderos, dirigido por Luis García, intentará dar el golpe en Santiago y llevarse puntos de un escenario siempre complejo. Nueva Chicago también inicia el campeonato con expectativas y buscará mostrar su potencial desde la primera jornada.

Para Güemes, el desafío será claro: comenzar el torneo con una victoria ante su gente y transformar “La Isla” en una fortaleza desde el primer partido.