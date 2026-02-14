Tras el mal trago copero, Central Córdoba visita a Instituto con la necesidad de reaccionar

El Ferro, que viene de sufrir una temprana eliminación en la Copa Argentina, enfrenta a La Gloria por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Central Córdoba afrontará este domingo una prueba exigente cuando visite a Instituto Atlético Central Córdoba desde las 22, en el estadio Juan Domingo Perón, por la quinta fecha de la Zona A del Liga Profesional de Fútbol – Torneo Apertura 2026. El encuentro será televisado por ESPN Premium, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y Héctor Paletta a cargo del VAR.

El Ferroviario, golpeado y con autocrítica

El conjunto dirigido por Lucas Pusineri necesita dar vuelta la página tras la durísima eliminación en la Copa Argentina ante Gimnasia de Jujuy, que lo dejó afuera en la definición por penales en Salta. El golpe fue fuerte, sobre todo porque llegaba tras haber conseguido su primer triunfo en el Apertura frente a Unión.

El entrenador ferroviario no podrá contar con Fernando Juárez, quien sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que lo obligará a pasar por el quirófano y lo dejará fuera de competencia entre seis y ocho meses.

Otro lesionado que será baja para el choque de esta noche es Fernando Martínez, quien padece un desgarro de grado 1 en el cuádriceps de la pierna derecha, quien se suma a Lucas Varaldo, que se recupera de un desgarro de grado 2 en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda.

En el campeonato, Central Córdoba suma 4 puntos, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas.

“Nos tenemos que hacer cargo”, fue la autocrítica de Pusineri. El defensor Alejandro Maciel por su parte expresó el sentir del grupo: “Duele por cómo quedamos eliminados. Sabiendo que ellos venían de pretemporada, sin fútbol ni ritmo. Somos responsables y nos tenemos que hacer cargo. Estamos dolidos, pero seguiremos trabajando porque se vienen partidos más importantes”.

El Ferroviario buscará su mejor versión y sumar fuera de casa para acomodarse en la tabla y recuperar confianza.

Instituto estrena DT

Del otro lado estará un Instituto que tampoco atraviesa un buen momento. En cuatro fechas apenas sumó un punto y la dirigencia decidió poner fin al ciclo de Daniel Oldrá. Ni siquiera la dupla interina conformada por Bruno Martelotto y Daniel “Miliki” Jiménez logró revertir la situación.

Por eso, la Gloria apostó por la llegada de Diego Flores, quien viene de dirigir en el fútbol israelí y tendrá su debut oficial ante Central Córdoba, con la misión de empezar a enderezar el rumbo.

Con realidades urgentes y la necesidad compartida de sumar, el duelo en Alta Córdoba aparece como clave para dos equipos que buscan encender el motor en el arranque del Apertura. Para Central Córdoba, será una oportunidad ideal para demostrar carácter y comenzar a dejar atrás el golpe copero.