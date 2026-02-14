Martegani se va a Newell’s y Boca libera un cupo clave para reforzarse

El volante ofensivo será cedido hasta diciembre de 2026. Aunque el préstamo es local, el Xeneize igual sumará una plaza para incorporar antes del cierre del mercado.

Hoy 20:03

Boca Juniors y Newell's Old Boys acordaron la cesión de Agustín Martegani hasta diciembre de 2026. En las próximas horas el mediocampista ofensivo de 25 años se sumará a la Lepra y el Xeneize obtendrá un cupo extra para reforzar su plantel hasta el 10 de marzo, una noticia clave en pleno cierre del mercado de pases.

Martegani había llegado a Boca a mediados de 2024 por 2,5 millones de dólares, pero nunca logró consolidarse. Disputó apenas 556 minutos en 13 partidos y no juega desde febrero del año pasado. Su última aparición fue en el triunfo ante Aldosivi, en un encuentro en el que Fernando Gago presentó una formación alternativa en medio de la serie de Copa Libertadores frente a Alianza Lima.

Tanto el club como el futbolista buscaban una salida. Boca pretendía liberar espacio para seguir incorporando y el volante, surgido de San Lorenzo, necesitaba continuidad. Hubo sondeos de Central Córdoba y de Club Libertad, pero recién la propuesta de Newell’s terminó de cerrar la operación.

Aunque el reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino indica que el cupo extra se libera con transferencias al exterior, Boca igualmente sumará esa plaza pese a tratarse de un préstamo interno. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme mantiene la búsqueda de un mediocampista ofensivo y un centrodelantero, y ya avanzó con una oferta por Adam Bareiro para reforzar el ataque.