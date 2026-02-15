Zulma Faiad fue internada de urgencia tras caerse por una escalera

La actriz de 81 años permanece en observación en la Clínica Zabala tras un accidente doméstico.

Hoy 08:01

Zulma Faiad vive horas delicadas tras protagonizar un accidente doméstico que la dejó con cuatro costillas rotas. El episodio ocurrió en su casa, cuando la actriz de 81 años bajaba la escalera con poca luz y perdió el equilibrio, golpeándose el pecho contra la baranda.

“Tuve una caída bajando la escalera de mi casa, estaba con poca luz. Terminé con la baranda del descanso de la escalera en el medio de mi pecho, que no podía respirar y un dolor insoportable”, relató la propia Faiad en un posteo en su cuenta oficial de Facebook.

Actualmente, la figura del espectáculo argentino permanece internada y sedada en la Clínica Zabala, en el barrio de Belgrano. Los médicos la mantienen bajo estricta observación y le realizan estudios para descartar lesiones en la cadera y evaluar si hay compromiso en una quinta costilla.

En su mensaje, Zulma agradeció la atención recibida y destacó el acompañamiento de su entorno más cercano. “A mi hija Eleonora que yo le aviso siempre; hizo todos los trámites y está acompañándome”, escribió la actriz, resaltando la rápida reacción de su hija, quien llamó a la ambulancia y no se separó de ella durante la internación.

También mencionó la visita de Carmen Barbieri, amiga personal, que se acercó a la clínica para acompañarla en este difícil momento. “Gracias a los que me ayudan en este momento… estuve tan bien atendida”, publicó Faiad, sumando menciones a otras amigas y familiares que le brindaron su apoyo.

A pesar del dolor y la preocupación, la actriz se mostró agradecida y optimista. Una hora después de alertar sobre su accidente, compartió otro posteo celebrando el Día de San Valentín: “Abrazo y besotes a aquellos que son amorosamente empáticos con el otro. Buen día”, escribió junto a una imagen con la frase “Feliz día del amor y la amistad”.