La foto de Wanda Nara después de hacer el amor con Martín Migueles en San Valentín

La conductora empezó el Día de los Enamorados con una postal hot desde la cama.

Hoy 08:08

Wanda Nara empezó el Día de los Enamorados con una postal hot desde la cama junto a Martín Migueles. Aunque en el pasado la pareja protagonizó varios idas y vueltas, hoy se muestra muy unida.

Este sábado, la conductora compartió en sus historias la foto de dos bolsas de Bvlgari, aunque no aclaró si se trataba de un regalo de su novio, en la siguiente publicación, se mostró desde la cama junto a Migueles luciendo un collar, una pulsera y un anillo.

En la postal vemos que Wanda se tapa el pecho con una sábana, mientas su novio la sostiene desde la cintura. Por supuesto, los usuarios de las redes sociales no tardaron en especular que la pareja había subido la imagen luego de una noche de pasión.

wanda nara wanda nara

La imagen hot de la empresaria junto a su novio llegó luego de una semana marcada por los trascendidos que indicaban un acercamiento entre ella y Mauro Icardi, su exmarido.

