Adam Bareiro le hizo un guiño a Riquelme y rompió el silencio sobre el interés de Boca

El delantero paraguayo, por el que el Xeneize ya presentó una oferta para que sea nuevo refuerzo, festejó su gol en Fortaleza con el Topo Gigio.

Hoy 08:19

Mientras Boca Juniors negocia para convertirlo en su nuevo refuerzo con una oferta de tres millones de dólares por el 100% del pase, Adam Bareiro rompió el silencio y lanzó un guiño directo a Juan Roman Riquelme. El delantero paraguayo marcó en el triunfo 2-0 de Fortaleza Esporte Clube sobre Ferroviario Atletico Clube, por la ida de las semifinales del Campeonato Cearense, y celebró con el clásico Topo Gigio.

Antes del primer cuarto de hora, Bareiro aprovechó un centro de Maílton desde la izquierda, ganó de cabeza en medio de varios defensores y clavó la pelota contra un rincón para el 1-0. Luego, Vitinho estiró la ventaja para el conjunto tricolor.

Un festejo que no pasó inadvertido

Tras abrazarse con sus compañeros, el atacante se llevó las manos detrás de las orejas frente a las cámaras, replicando el icónico gesto que Riquelme popularizó en sus años como jugador. La celebración rápidamente generó repercusión en el Mundo Boca, en plena negociación para sumarlo al plantel.

Con este tanto, Bareiro suma cuatro goles en ocho partidos en 2026 y acumula 11 desde su llegada a mitad del año pasado. De la mano de Martin Palermo, recuperó confianza frente al arco tras un paso irregular por River Plate, donde no logró continuidad goleadora.

Negociación abierta y postura cauta

La dirigencia encabezada por Riquelme formalizó una oferta de tres millones de dólares por la totalidad del pase, que pertenece en partes iguales a Fortaleza y River. Esa particularidad obliga a que ambas instituciones den el visto bueno para que la operación llegue a buen puerto.

Consultado sobre su futuro, el ex San Lorenzo de Almagro fue medido: “La realidad es que tengo mi cabeza aquí. Fortaleza fue un equipo que tuvo mucha confianza en mí y valoro eso. Soy agradecido”.

Además, agregó: “Cuando el nivel de uno es alto, es bueno que se fijen otros equipos. Se están manejando entre clubes, con mi agente y la gente de Boca. Solo tengo mi cabeza aquí para dar lo mejor de mí”.

Mientras tanto, los hinchas del Leão do Pici ya expresaron en redes sociales su deseo de que el goleador continúe en Brasil. La decisión final dependerá no solo de Fortaleza, sino también de River, que deberá definir si habilita su salida hacia el histórico rival.