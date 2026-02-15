Escándalo en Ucrania: detuvieron cuando intentaba escapar del país a un exministro implicado en un caso de corrupción

Se trata de German Galushchenko, a quien atraparon cuando intentaba pasar la frontera en tren.

Hoy 09:31

Las autoridades de Ucrania detuvieron este domingo a un exministro de Energía implicado en un resonante escándalo de corrupción. Lo atraparon cuando intentaba escapar del país.

El anuncio lo hizo la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU). Aunque no dio el nombre del exministro, se trata de German Galushchenko, que ocupó ese cargo entre abril de 2021 y julio de 2025 y quedó involucrado en ese caso de corrupción.

"Hoy [domingo] durante el cruce de la frontera estatal, los detectives de la NABU detuvieron al exministro de Energía en el marco del caso Midas", señaló el organismo en un comunicado. Galushchenko intentaba abandonar el país en tren durante las primeras horas del domingo 15 de febrero, de acuerdo al diario Ukrainska Pravda.

Se conoce como Caso Midas a un gran escándalo de corrupción en el sector energético que conmocionó a Ucrania el año pasado. Aunque el comunicado no cita explícitamente a Galushchenko, este ocupó el cargo de ministro de Energía el año pasado.

Halushchenko fue uno de los diversos ministros que dimitieron en 2025, después de que la NABU desvelara una trama de blanqueo masivo de capitales en el sector energético de Ucrania que, según los investigadores, fue orquestada por un aliado de Volodimir Zelenski, Timur Mindich, con quien el ahora presidente fundó la productora cinematográfica Kvartal 95.

Al ser ciudadano israelí, Mindich pudo dejar el país de forma legal, una situación impedida para los ucranianos sospechosos en el caso.

Según la agencia anticorrupción, los implicados organizaron un sistema de comisiones ilegales de hasta 100 millones de dólares para desviar fondos. En el centro quedó Energoatom, la empresa de energía nuclear nacional.

Los investigadores sospechan que Galushchenko obtuvo "beneficios personales" en la trama, aunque él negó todas las acusaciones.

El caso provocó la indignación ciudadana en un momento de apagones generalizados causados por los ataques rusos. El propio Zelenski les pidió la renuncia a Galuschenko y a la entonces ministra de Energía, Svitlana Grynchuk, la otra figura del gabinete que dejó su cargo por el escándalo.

En el origen de esta acusación está el arresto en octubre de Volodimir Kudritski, quien dirigió la empresa energética nacional Ukrenergo hasta 2024, acusado de malversación de fondos.