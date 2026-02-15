Trump reclamó el desarme “total e inmediato” de Hamas y anunció US$5000 millones para Gaza

Aseguró que los fondos fueron comprometidos por los países de la denominada “Junta de Paz”, grupo del que forma parte la Argentina.

Hoy 17:29

El presidente estadounidense, Donald Trump, le pidió a Hamas que avance en su desarme, dentro del plan de posguerra para Gaza y anunció que los integrantes de su llamada “Junta de Paz, que integra la Argentina”, comprometieron 5000 millones de dólares para la reconstrucción de ese territorio palestino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Muy importante, Hamás tiene que cumplir con su compromiso de desmilitarización total e inmediata”, dijo Trump en la plataforma Truth Social este domingo.

El desarme es un elemento clave de la segunda fase del plan de alto el fuego negociado por Estados Unidos, sellado en octubre entre Israel y el grupo palestino para poner fin a la guerra desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel de octubre de 2023.

Naciones Unidas aprobó el plan en noviembre. La segunda fase estipula que las fuerzas israelíes se retiren gradualmente de Gaza y que Hamás se desarme, con el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para garantizar la seguridad.

Hamás afirmó repetidamente que el desarme es una línea roja, aunque indicó que podría considerar la entrega de sus armas a una futura autoridad gobernante palestina.

Ambas partes se acusan mutuamente a diario de violaciones del alto el fuego. Aunque originalmente se concibió para supervisar la reconstrucción de Gaza, el estatuto de la “Junta de Paz” no parece limitar su función al territorio palestino.

“La Junta de Paz tiene un potencial ilimitado”, declaró Trump el domingo en su publicación.T ras una reunión inicial en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en enero, la junta se reunirá el jueves en la capital estadounidense.

Trump afirmó que los 5000 millones de dólares prometidos por los Estados miembros se anunciarían formalmente en ese momento, y que esos países también “comprometieron a miles de personas en la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local para mantener la seguridad y la paz de los gazatíes”.

Se solicitó a los países el pago de 5000 millones de dólares para ser miembros permanentes de la junta. La invitación al presidente ruso Vladimir Putin, cuyo país invadió Ucrania en 2022, causó críticas. Aliados clave de Estados Unidos, como Francia o Reino Unido, manifestaron dudas al respecto. Trump sostuvo que la organización trabajará “en conjunto” con Naciones Unidas.

“La Junta de Paz demostrará ser el organismo internacional más trascendental de la historia”, afirmó. En virtud del plan de alto el fuego, también se creóo un comité tecnocrático palestino con el objetivo de asumir el gobierno en la devastada Franja de Gaza.