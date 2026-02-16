Denuncian amenazas de muerte en Central Argentino tras la final del Regional: "Le vamos a meter un tiro"

Un dirigente del club bandeño radicó una denuncia penal luego de recibir presuntas amenazas tras la derrota ante General Paz Juniors.

Hoy 18:48

Un nuevo y preocupante episodio de violencia sacude al fútbol santiagueño. Tras la caída de Central Argentino de La Banda ante General Paz Juniors en la final de la Región Centro del Torneo Regional, un dirigente del club denunció amenazas de muerte y agresiones físicas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según consta en la presentación judicial, luego del encuentro se produjo un fuerte cruce entre un exarquero del Albo —identificado como Juan González— y miembros de la dirigencia.

Acusaciones y agresión física

De acuerdo al relato del denunciante, González lo increpó tras el partido y le manifestó textualmente: “Ustedes han vendido el partido”. En ese contexto, siempre según la denuncia, le habría propinado un golpe de puño en la cabeza. Por ese episodio no se radicó denuncia en ese momento.

Sin embargo, los hechos no terminaron allí. La situación habría continuado fuera del estadio y se extendió incluso al domicilio particular del dirigente Dennis Marcos.

Amenazas de muerte por WhatsApp

El punto más grave se conoció posteriormente. Según la denuncia, Matías Aguilera —amigo del dirigente— le informó mediante mensajes de WhatsApp que González habría expresado: “Lo vamos a ir a buscar a Denis a la casa y le vamos a meter un tiro”.

Ante la gravedad de esas manifestaciones, el dirigente decidió radicar la denuncia formal y solicitó que se adopten medidas para resguardar su integridad física y la de su grupo familiar, según informaron fuentes policiales.

El caso ya se encuentra en manos de la Justicia, que deberá investigar lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Se trata de una situación lamentable que vuelve a empañar el fútbol del interior, en este caso tras un partido decisivo del Torneo Regional, y que genera profunda preocupación en el ámbito deportivo de La Banda.