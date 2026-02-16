Ingresar
Cinco podios santiagueños en la 2ª Regata Anual de Kayak en Río Ceballos

Deportistas de Santiago del Estero se destacaron en el Dique La Quebrada y regresaron con cinco premios.

Hoy 20:03

Palistas santiagueños participaron de la 2ª Regata Anual del Dique La Quebrada, disputada el 15 de febrero en Río Ceballos, provincia de Córdoba, y lograron cinco podios en distintas categorías.

La competencia reunió a deportistas de diferentes provincias en modalidades Travesía, 430, 450, K1 y Paracanotaje, con distancias de 2.000, 3.000 y 8.000 metros, desarrollándose entre las 9 y las 17.

Entre los resultados más destacados, Maite Ybañez obtuvo el primer puesto en la categoría 3.000 metros femenino. Carolina Jozami también se consagró en 3.000 metros femenino y además logró el primer puesto en 2.000 metros femenino.

Por su parte, Facundo Coronel alcanzó el segundo puesto en 300 metros masculino y repitió el segundo lugar en 2.000 metros masculino.

El evento, que otorgó premios en efectivo y un kayak para el ganador de la modalidad ultra short “BAUM”, volvió a consolidarse como una de las citas deportivas más importantes del calendario regional de canotaje.

