La Cañada vivió una noche mágica de carnaval con fuerte impronta solidaria

La comunidad celebró una multitudinaria jornada de carnaval sobre la Avenida San Martín, en una propuesta que combinó color, música y un marcado espíritu solidario.

Hoy 18:47

El evento, organizado por la Comisión Municipal, reunió a vecinos y familias en una verdadera fiesta popular que se extendió hasta la madrugada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La apertura estuvo a cargo de Jorge Castillo, Nicol Chazarreta y Milena Rojas, quienes en representación de la Comisión Municipal ofrecieron una coreografía que marcó el inicio de los corsos y dio paso al desfile de las comparsas.

Siete agrupaciones desplegaron todo su talento y creatividad en el corsódromo: Pequeños Soñadores, EPIM Chispitas, La Luminosa, Fuego de Carnaval, Alma de Carnaval, Dinamitas y La Vida es Bella, que se llevaron el aplauso del público por el brillo de sus trajes, el ritmo y la energía puesta en cada presentación.

La celebración continuó luego en el Polideportivo municipal, que se vio colmado por vecinos que disfrutaron de un baile familiar en un clima de alegría y convivencia.

El comisionado municipal, Cristian Abiakel, destacó la importancia de acompañar y fortalecer este tipo de propuestas culturales. “Las fiestas populares forman parte de nuestra identidad y son espacios de encuentro para toda la familia. Desde la Comisión Municipal trabajamos para que cada vecino pueda disfrutar de estos eventos en un ambiente seguro y organizado”, expresó.

Asimismo, Abiakel remarcó el carácter solidario del carnaval: “Lo recaudado será destinado a los comedores infantiles de nuestra localidad. Creemos que estas celebraciones también deben servir para acompañar a quienes más lo necesitan, y esta fue una muestra de que cuando la comunidad se une, se logran grandes cosas”.

Finalmente, el comisionado agradeció el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, cuyo apoyo permitió concretar el evento, y valoró la participación activa de los vecinos: “El éxito de esta noche es de toda La Cañada. Nos llena de orgullo ver cómo nuestra gente se compromete y disfruta de estas iniciativas que son de y para la comunidad”.