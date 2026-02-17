El Gobierno reforzará los controles ante la marcha por la reforma laboral convocada para el 19 de febrero

El Ministerio de Seguridad intensificará los procedimientos para garantizar el orden durante la concentración impulsada por un sector sindical y piqueteros. Se evalúa la revisión de mochilas y micros.

Hoy 20:58

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, endurecerá los controles en la marcha piquetera y sindical hasta ahora prevista para el jueves 19 de febrero, fecha en que la Cámara Baja tratará de transformar en ley la reforma laboral que ya tiene media sanción.

Para ese mismo día, la CGT convocó a un paro general al cual se adhirieron los medios de transporte. La principal central de trabajadores, al igual que la mayoría de los movimientos sociales no movilizarán al Congreso. En cambio, sí lo harán las organizaciones de izquierda, los piqueteros, los gremios y sindicatos enrolados en el Frente de Sindicatos Unidos, integrado, entre otros, por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera (FTCIODyARA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), junto a las dos CTA, que han convocado a una movilización que intentarán que sea numerosa. A estos se suman algunas organizaciones populares, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por Juan Carlos Alderete.

Según pudo establecer este medio, la cartera de Seguridad elabora medidas para extremar el control de estos manifestantes, luego de los incidentes registrados el miércoles pasado frente al Congreso, durante una marcha contra la Reforma Laboral. Allí, grupos extremos y encapuchados arrojaron bombas molotov sobre los efectivos policiales.

Por esos hechos de extrema violencia fueron judicializadas 26 personas, entre ellas un menor de 16 años con antecedentes de robo.

Si bien aún está en estudio, entre las opciones que se barajan se incluyen:

-la revisión de mochilas

-regulación del uso de banderas

-control de los vehículos, como camionetas y micros que transportarán a los activistas

-vallado preventivo en la zona aledaña al Congreso de la Nación y la Casa Rosada.

Desde el Ministerio a cargo de Alejandra Monteoliva le explicaron a Infobae que los controles buscan “prevenir riesgos y mantener la seguridad” y que se procurará que las acciones no pongan en riesgo la integridad de los manifestantes ni del personal de seguridad.

También recordaron que, según el artículo 138 del Código Procesal Penal Federal y el artículo 6, inciso 13, del Decreto 383/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, referente a PFA, la policía solo puede realizar requisas sin orden judicial de personas, efectos personales o vehículos cuando existen circunstancias razonables que permitan presumir la existencia de un delito, no se pueda esperar una orden judicial por riesgo de pérdida de pruebas y la acción se realice en la vía pública o en lugares de acceso público. Requisitos que, para los funcionarios de La Libertad Avanza, se cumplen.

En estos casos, los secuestros deben formalizarse con un acta que detalle los motivos, y la medida debe ser comunicada de inmediato al representante del Ministerio Público Fiscal.

Desde la Casa Rosada descreen del poder de convocatoria que puedan llegar a tener estos grupos. En primer lugar, porque se prevé que el paro de transporte será total y, en segunda medida, porque los gremios más numerosos y las organizaciones sociales como el MTE, el Movimiento Evita y Barrios de Pie, entre otras, tampoco movilizarán, como sí lo hicieron el 11 de febrero. De hecho, más de 30 integrantes de la UTEP fueron detenidos y horas después quedaron en libertad.

En las últimas horas, la mesa nacional de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) resolvió participar “del paro convocado por la CGT de manera activa sumándonos a actividades locales que surjan en los distritos con corte de rutas y ollas populares en todo el país”. Y, con respecto de la convocatoria al Congreso el día jueves, se decidió “acercaremos con una delegacion solo para acompañar, teniendo en cuenta las dificultades logísticas por la confirmación del paro de transporte”.

Los dirigentes de izquierda fueron los primeros en reaccionar ante la decisión de la CGT de no movilizar al Congreso.

Por ejemplo, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, diputados nacionales del PTS-Frente de Izquierda, denunciaron que la conducción cegetista convocó a un paro sin movilización porque buscan “limitar la fuerza que se expresó en las calles el pasado 11 de febrero” y llamaron a “movilizarse masivamente al Congreso y hacer que el paro sea activo para derrotar la reforma laboral”. También proponen acciones en todo el país y organizar caravanas desde distintos puntos del Gran Buenos Aires, La Plata y los barrios de la Ciudad para confluir en el Congreso.

Bregman denunció que “producto de la rosca en el Congreso, aún no se sabe si la reforma laboral esclavista se tratará el 19 o el 25. De lo que sí estamos seguros es que hay una bronca bárbara y que a esta reforma hay que enfrentarla y derrotarla de conjunto”.

Del Caño, por su parte, agregó que “la CGT convocó a un paro general por la bronca de millones a su traición escandalosa, pero quieren que sea sin movilización, lo que debilita la fuerza para voltear la reforma”.