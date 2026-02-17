Mbappé destrozó a Prestianni y pidió su expulsión de la Champions League: "Le dijo a Vini mono cinco veces"

El delantero francés habló tras la polémica y dio su versión de lo acontecido entre el argentino con Vinicius, confirmando lo planteado por el brasileño al referí.

Hoy 22:56

El escándalo por la denuncia de racismo de Vinicius Junior contra Gianluca Prestianni sumó un nuevo y explosivo capítulo.

Esta vez fue Kylian Mbappe quien salió con dureza a respaldar a su compañero de Real Madrid y pidió que el futbolista del Benfica sea expulsado de la UEFA Champions League.

“No merece jugar más la Champions”

Sin rodeos, el delantero francés apuntó directamente contra el argentino. “El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre porque no lo merece, empezó a hablar. No se acepta pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después ha metido su camiseta aquí y dijo que Vini es un mono, cinco veces. Yo lo escuché, y hay jugadores de Benfica que lo han escuchado también. Después de este punto ha empezado todo lo que han visto”.

Mbappé fue todavía más contundente al exigir una sanción ejemplar: “Este jugador para mí no merece jugar más la Champions. Es una cosa maravillosa jugar la Champions, maravillosa competición. Tenemos que dar el mejor ejemplo a los jóvenes, porque si dejamos pasar este tipo de cosas yo pienso que todos los valores del fútbol no valen para nada. Todo lo que creemos no vale para nada. Hay que hacer algo”.

El galo incluso le recriminó en pleno campo a Prestianni por el altercado con Vinicius, acusándolo de racista.

¿Qué ocurrió en el campo?

El conflicto se originó tras el gol de Vinicius en el duelo entre Benfica y Real Madrid en Lisboa. Luego de su festejo, varios futbolistas locales —entre ellos Nicolas Otamendi— fueron a increparlo, pero el cruce con Prestianni fue el más tenso.

Vinicius acusó al argentino de haberle dicho “mono” y corrió hacia el árbitro Francois Letexier, quien realizó la seña de racismo y detuvo el encuentro mientras el VAR analizaba la situación.

Como Prestianni se tapó la boca con la camiseta, no fue posible comprobar lo dicho. Tras varios minutos de revisión, Letexier explicó que no podía sancionarlo por falta de pruebas. Ambos futbolistas terminaron amonestados más tarde por distintas acciones de juego.

Durante el parate hubo conversaciones cruzadas, incluso entre Vinicius y el entrenador Jose Mourinho. Desde el banco del Madrid intentaron calmar al brasileño, que aguardó la resolución sentado.

Otras voces del Madrid

Mbappé no fue el único que habló.

Su compatriota Aurelien Tchouameni contó ambas versiones: “Nos ha dicho (Vinicius) que le ha llamado mono, y el chico dice que le dijo maric*n”.

Por su parte, Federico Valverde expresó: “Según todos los compañeros, le ha dicho algo feo, algo que no se debe decir. Si sigue pasando creo que yo, en lo personal, es lamentable. Creo que si te tapas la boca para decir algo es para decir algo que no está bien”.

La postura del Benfica

Del lado portugués también hubo respuesta. Mourinho, además de referirse al incidente, cuestionó su expulsión por protestar una jugada previa: “No quiero decir al 100% que creo solo a Prestianni, pero no puedo decir que lo que dice Vinicius es verdad. Después de que Vinicius marque tiene que salir de los hombros de sus compañeros, no meterse con 60.000 personas. Me expulsan porque digo algo muy obvio. El árbitro tiene un papel que dice que Tchouaméni, Huijsen y Carreras no pueden ver la amarilla. El árbitro sabía a quién podía sacar amarilla y a quién no. Sabemos cómo funciona esto”.

El respaldo en redes

Las repercusiones también se trasladaron a las redes sociales. Mbappé publicó un mensaje en su cuenta oficial de X respaldando nuevamente a su compañero: “Baila Vinicius y nunca pares por favor. Nunca nos dirán lo que tenemos o no tenemos que hacer”.

La polémica, lejos de apagarse con el pitazo final, promete seguir sumando capítulos en las próximas horas mientras la UEFA evalúa si toma cartas en el asunto.