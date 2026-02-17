Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 FEB 2026
Mundo

Cayó YouTube a nivel mundial: miles de usuarios reportaron fallas en la plataforma

La interrupción afectó la reproducción de videos y el acceso al sitio. Hasta ahora, Google no explicó oficialmente el origen del problema.

Hoy 23:10
YouTube

Este martes 17 de febrero, la plataforma de videos YouTube registró una caída masiva a nivel global que impactó a miles de usuarios en distintas regiones del mundo, quienes reportaron dificultades para reproducir contenido, ingresar al sitio o cargar la aplicación.

De acuerdo con el portal especializado Downdetector, que monitorea el funcionamiento de servicios digitales, se superaron los 10.000 reportes a nivel internacional durante el pico de la falla.

Entre los problemas más frecuentes, los usuarios mencionaron pantallas negras, mensajes de error con la leyenda “ocurrió un error, por favor inténtalo más tarde” y tiempos de carga interminables.

Servicios afectados por la caída

Los inconvenientes no se limitaron únicamente al sitio principal. También se registraron reportes vinculados a servicios asociados como YouTube Music y YouTube TV.

En cambio, otros productos del ecosistema de Google, como Gmail, Google Drive y Google Maps, funcionaron con normalidad y no presentaron interrupciones.

A qué hora comenzó la falla

La caída empezó a notarse pocos minutos antes de las 22 (hora de Buenos Aires), cuando los reportes comenzaron a multiplicarse en redes sociales y sitios de monitoreo.

Hasta el momento, la compañía propietaria de la plataforma no brindó una explicación oficial pública sobre el origen técnico del problema ni confirmó cuánto tiempo demandará la normalización total del servicio.

