Somos Deporte

Se jugó la tercera fecha del Torneo Interprensa: El Clásico pegó de nuevo y sigue imparable

Se disputó una nueva jornada del certamen que reúne a los trabajadores de los medios de Santiago del Estero.

Hoy 09:15
Torneo Interprensa

La fecha 3 del Torneo Interprensa se jugó con partidos cargados de emoción y ratificó el gran presente de El Clásico Radio, que se mantiene como único líder e invicto del campeonato. El conjunto radial protagonizó el duelo más dramático de la jornada y volvió a sumar de a tres para afirmarse en lo más alto.

El Clásico lo ganaba cómodo 3 a 0, pero una lesión lo dejó prácticamente con un jugador menos y sin variantes. Ahí reaccionó Figura Deportiva, que fue por la remontada, alcanzó el 3 a 3 y puso contra las cuerdas al puntero. Cuando parecía que el empate era negocio para los violetas, un gol en contra sobre el cierre le dio el 4-3 definitivo a los radiales, que resistieron hasta el final.

En el resto de la jornada, City Prensa goleó 10-6 a un Radio Mitre diezmado, en el partido más abierto de la fecha. Además, El Liberal venció 5-4 a Canal 7 en otro de los duelos interesantes de la fecha, mientras que CZ Deportivo derrotó 3-2 a Nuevo Diarioy sumó su primer triunfo.

Resultados – Fecha 3

  • City Prensa 10 – 6 Radio Mitre
  • El Clásico Radio 4 – 3 Figura Deportiva
  • El Liberal 5 – 4 Canal 7
  • CZ Deportivo 3 – 2 Nuevo Diario

Otros resultados – Fecha 1

  • Nuevo Diario 4 – 3 El Liberal
  • Prensa City 6 – 3 Figura Deportiva
  • Canal 7 3 – 2 CZ Deportivo
  • El Clásico 2 – 0 Radio Mitre

Resultados – Fecha 2

  • El Clásico 9 – 3 Prensa City
  • Nuevo Diario 4 – 4 Canal 7
  • Radio Mitre 1 – 0 CZ Deportivo
  • Figura Deportiva 5 – 4 El Liberal

Tabla de posiciones

  1. El Clásico – 9 pts (+9) 15/7
  2. Prensa City – 6 pts (+1) 19/18
  3. Nuevo Diario – 4 pts (+1) 8/7
  4. Canal 7 – 4 pts (0) 11/11
  5. El Liberal – 3 pts (-1) 12/13
  6. CZ Deportivo – 3 pts (-1) 5/6
  7. Figura Deportiva – 3 pts (-3) 11/14
  8. Radio Mitre – 3 pts (-5) 7/12


