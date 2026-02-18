Se jugó la tercera fecha del Torneo Interprensa: El Clásico pegó de nuevo y sigue imparable

Se disputó una nueva jornada del certamen que reúne a los trabajadores de los medios de Santiago del Estero.
La fecha 3 del Torneo Interprensa se jugó con partidos cargados de emoción y ratificó el gran presente de El Clásico Radio, que se mantiene como único líder e invicto del campeonato. El conjunto radial protagonizó el duelo más dramático de la jornada y volvió a sumar de a tres para afirmarse en lo más alto.
El Clásico lo ganaba cómodo 3 a 0, pero una lesión lo dejó prácticamente con un jugador menos y sin variantes. Ahí reaccionó Figura Deportiva, que fue por la remontada, alcanzó el 3 a 3 y puso contra las cuerdas al puntero. Cuando parecía que el empate era negocio para los violetas, un gol en contra sobre el cierre le dio el 4-3 definitivo a los radiales, que resistieron hasta el final.
En el resto de la jornada, City Prensa goleó 10-6 a un Radio Mitre diezmado, en el partido más abierto de la fecha. Además, El Liberal venció 5-4 a Canal 7 en otro de los duelos interesantes de la fecha, mientras que CZ Deportivo derrotó 3-2 a Nuevo Diarioy sumó su primer triunfo.