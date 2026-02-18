Nahitan Nández reconoció el llamado de Riquelme y encendió la ilusión en Boca

El uruguayo confirmó el contacto con el presidente xeneize, pero tiene contrato en Arabia hasta 2027 y su regreso no sería sencillo.

Hoy 10:33

Mientras sigue en deuda en lo futbolístico, Boca Juniors vuelve a hacer ruido en el mercado. Tras la llegada de Leandro Paredes, otro nombre fuerte sacudió al mundo xeneize: Nahitan Nández. El mediocampista uruguayo confirmó que recibió un mensaje de Juan Román Riquelme, lo que reactivó la ilusión de los hinchas con un posible regreso.

Nández, actual jugador del Al-Qadsiah FC, contó con tono distendido cómo fue el contacto. “Riquelme me mandó un mensaje preguntándome hasta cuándo iba a seguir de vacaciones en Arabia”, relató entre risas en una entrevista en Uruguay. Luego agregó que el presidente le recordó el buen recuerdo que dejó en el club y que le manifestó su deseo de verlo nuevamente con la camiseta azul y oro.

El volante también fue claro sobre sus sentimientos: aseguró que le gustaría volver tanto a Boca como a Peñarol, el club donde debutó. Actualmente se desempeña como mediocampista con libertad para romper por derecha, un rol que —según explicó— se parece al que ocupó en sus mejores años en Argentina y Uruguay.

El gran obstáculo es contractual. Nández firmó con Al-Qadsiah a mediados de 2024, tras quedar libre de Cagliari Calcio, y tiene vínculo hasta junio de 2027, con opción de extenderlo por dos años más. Es decir, todavía le queda un año y medio asegurado en Arabia, lo que complica cualquier negociación inmediata. A los 30 años, el uruguayo mantiene vigente la promesa que hizo cuando emigró: volver competitivo para un eventual regreso.