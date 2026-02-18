Central Córdoba ya tiene autoridades confirmadas para recibir a Tigre

La AFA oficializó la terna arbitral para el cruce de la sexta fecha del Torneo Apertura, que se jugará este sábado en el Madre de Ciudades.

Hoy 12:10

Quedaron confirmadas las autoridades para el partido entre Central Córdoba y Tigre, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura. El encuentro se disputará este sábado 21 de febrero desde las 21:30 en el Estadio Único Madre de Ciudades, con transmisión de ESPN Premium.

El árbitro principal será Nazareno Arasa, quien estará acompañado por Cristian Navarro como asistente 1 y Federico Cano como asistente 2. El cuarto árbitro designado es Federico Benítez, completando un equipo arbitral con experiencia en la máxima categoría.

En el VAR estará Nicolás Ramírez, mientras que Diego Romero se desempeñará como AVAR, en un partido que asoma clave para el Ferroviario, que buscará hacerse fuerte en casa y seguir sumando en el arranque del campeonato. La confirmación de la terna le pone marco oficial a un cruce que genera expectativa en Santiago.