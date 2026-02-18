Ramiro Petros seguirá detenido: la Justicia rechazó el pedido de excarcelación bajo fianza

La jueza de Control y Garantías, Dra. Bravo Suárez, desestimó el pedido de la defensa y prorrogó la detención del empresario mientras avanza la investigación.

Hoy 12:35

La Justicia resolvió este miércoles rechazar el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Ramiro Petros y dispuso que el empresario continúe privado de su libertad en el marco de la causa en la que se lo investiga por estafa y amenazas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La decisión fue adoptada por la jueza de Control y Garantías, Dra. María del Huerto Bravo Suárez, luego de una audiencia realizada en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA). El debate había sido postergado la semana pasada por la ausencia de la defensa y finalmente definió la situación procesal del imputado.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal, representado por la Dra. Luciana Jacobo, solicitó la prórroga de la detención. Argumentó que persisten riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Por su parte, la abogada defensora Moira Curi pidió la excarcelación de su cliente. Ofreció el pago de una fianza y planteó la disposición de Petros a cumplir con las medidas restrictivas que el tribunal considerara pertinentes.

Te recomendamos: Detuvieron a Ramiro Petros en el aeropuerto de Ezeiza cuando regresaba al país

Tras escuchar los planteos de ambas partes, la magistrada resolvió hacer lugar al pedido de la fiscalía y confirmó que el empresario continuará detenido mientras se desarrolla el proceso judicial.