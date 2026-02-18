La Banda: Nediani anunció un aumento del 25% al básico para empleados municipales

El incremento es bonificable y remunerativo, se abonará en febrero y fue acordado con los gremios en Mesa de Diálogo. También se confirmó un bono de $250.000 y la ayuda escolar de $280.000.

Hoy 13:19

El intendente Ing. Roger E. Nediani se reunió con autoridades y representantes de los gremios que nuclean a los empleados municipales de la ciudad de La Banda, donde anunció un aumento del 25% del básico para los empleados de plantas temporarias y permanentes el cual se abonará en el mes de febrero.

Cabe destacar, que dicha disposición fue aprobada por Decreto Serie “D” N° 001/2026 en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 2026.

La reunión de la Mesa de Diálogo se efectuó el miércoles en el Salón de Acuerdos del Palacio Municipal donde también estuvieron presentes integrantes de la Secretaría de Economía, miembros del Tribunal de Cuentas, de la Secretaría de Gobierno y representantes de ATE, SIMUBA, SUOEM y UPCN

Luego de un encuentro donde primó el diálogo y la predisposición, el jefe comunal anunció un aumento del 25% bonificable y remunerativo en el sueldo básico de los trabajadores y además garantizó el pago del nuevo bono de $250 mil en adhesión con el otorgado por la provincia ante el inicio del ciclo lectivo que se abonará el próximo viernes 20. De igual manera se confirmó el pago de la ayuda escolar de $280 mil a partir del 10 de marzo.

Luego de la reunión, el intendente Ing. Roger E. Nediani, declaró: “Hoy tuvimos una importante reunión con las diferentes autoridades de los gremios que agrupan a los empleados y empleadas municipales y acordamos anunciar este aumento que se realiza en un contexto nacional y provincial difícil”.

“Tras el anuncio realizado por el Gobierno de la Provincia sobre el aumento en los sueldos básicos, nosotros también venimos trabajando en forma permanente, conversando para ir mejorando paulatinamente a nuestros empleados”.