La Banda realizó un taller para prevenir el golpe de calor y reforzó controles sanitarios

La actividad apuntó a reconocer síntomas tempranos y promover hábitos de cuidado ante las altas temperaturas, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La Sala Villa Elena, área de Salud dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, llevó adelante un taller preventivo sobre golpe de calor, con el objetivo de fortalecer el reconocimiento temprano de los síntomas y promover la prevención a través de la educación comunitaria.

La actividad estuvo orientada a brindar información clara sobre los principales signos de alerta, las conductas de cuidado y la importancia de una correcta hidratación, especialmente en los días de altas temperaturas. Durante el encuentro, el equipo de salud también realizó controles a los pacientes que asisten habitualmente a la sala, reforzando así el acompañamiento y la atención primaria.

Desde la institución destacaron la importancia de generar estos espacios de concientización, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes constituyen los grupos de mayor riesgo frente a las altas temperaturas.

Consejos para prevenir el golpe de calor

Beber abundante agua durante todo el día, aun sin tener sed, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas, usar ropa liviana, clara y cómoda, permanecer en lugares frescos y ventilados, reducir la actividad física en horarios de altas temperaturas, consumir alimentos livianos, preferentemente frutas y verduras, no dejar a niños, adultos mayores ni mascotas dentro de vehículos estacionados.

Signos de alerta

Temperatura corporal elevada, dolor de cabeza intenso, mareos o desmayos, náuseas o vómitos, piel caliente y seca, confusión o desorientación. Ante la presencia de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

Desde la Sala Villa Elena se continúa trabajando en acciones preventivas y de promoción de la salud, reafirmando el compromiso con el bienestar de la comunidad.