¡Insoportable!: Santiago del Estero arde con más de 47ºC de sensación térmica

Santiago del Estero vive una jornada agobiante. Tal como lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional, el calor se intensificó desde las primeras horas del miércoles y se combinó con una elevada humedad que volvió el ambiente sofocante.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

De acuerdo con el reporte de las 15, la temperatura alcanzó los 35,5°C, mientras que la sensación térmica se ubicó en 47,6°C, más de 12 grados por encima del valor real. La humedad llega al 62%.

Reporte del SMN a las 15

El cielo se mantiene despejado con nubosidad variable, aunque hacia la noche se prevé que permanezca mayormente nublado. A pesar de las altas marcas térmicas, la provincia no se encuentra bajo alerta meteorológica y no se esperan lluvias en las próximas horas.

Según el pronóstico extendido del SMN, el alivio podría llegar durante el fin de semana. Para sábado y domingo se anuncian tormentas con temperaturas que oscilarán entre los 20°C de mínima y los 30°C de máxima, lo que implicaría un marcado descenso respecto a las condiciones actuales.