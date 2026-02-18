Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 FEB 2026 | 35º
X
Locales

¡Insoportable!: Santiago del Estero arde con más de 47ºC de sensación térmica

A las 15, la temperatura fue de 35,5°C, pero la humedad elevó la sensación térmica a 47,6°C. ¿Cuándo llegará el alivio?

Hoy 15:34

Santiago del Estero vive una jornada agobiante. Tal como lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional, el calor se intensificó desde las primeras horas del miércoles y se combinó con una elevada humedad que volvió el ambiente sofocante.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

De acuerdo con el reporte de las 15, la temperatura alcanzó los 35,5°C, mientras que la sensación térmica se ubicó en 47,6°C, más de 12 grados por encima del valor real. La humedad llega al 62%.

Reporte del SMN a las 15 Reporte del SMN a las 15

El cielo se mantiene despejado con nubosidad variable, aunque hacia la noche se prevé que permanezca mayormente nublado. A pesar de las altas marcas térmicas, la provincia no se encuentra bajo alerta meteorológica y no se esperan lluvias en las próximas horas.

Según el pronóstico extendido del SMN, el alivio podría llegar durante el fin de semana. Para sábado y domingo se anuncian tormentas con temperaturas que oscilarán entre los 20°C de mínima y los 30°C de máxima, lo que implicaría un marcado descenso respecto a las condiciones actuales.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Elías Suárez confirmó subas en la Tarjeta Social y el Programa de Emergencia Provincial
  2. 2. Horror en Indonesia: un cocodrilo gigante mató a una mujer en el río y el dramático rescate quedó filmado
  3. 3. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 18 de febrero: anticipan una jornada calurosa, con nubosidad y alta humedad
  4. 4. Detienen a depravado acusado de violar y filmar a su propia hija
  5. 5. Fate anunció su cierre definitivo: la marca argentina de neumáticos despedirá a 920 empleados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT