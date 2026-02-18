Atención: alerta naranja para Santiago del Estero durante la noche de este miércoles

El alerta se extenderá durante la madrugada del jueves pero la tormenta será de menor intensidad. Conocé los departamentos que se verían afectados.

Hoy 18:40

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para Santiago del Estero, durante la noche de este miércoles varios departamentos se verían afectados por fuertes tormentas.

El SMN emitió un alerta naranaja para Atamisqui - Banda - Capital - Choya - Loreto - Ojo de Agua - Robles - San Martín – Silípica, mientras que para la madrugada del jueves el mismo bajaría de intensidad y paaría a amarillo.

Para esta noche el alerta Naranja indica que: el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas.

Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 70 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Alerta Clima

Para el jueves a la mañana se espera Amarillo: el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.