Eduardo “Chabay” Ruiz anunció que será candidato a Intendente de La Banda en el 2026

El exjefe comunal confirmó su postulación a través de un video en sus redes sociales y aseguró que está habilitado para competir.

Hoy 19:05

El exintendente de La Banda, Eduardo “Chabay” Ruiz, anunció este martes 18 de febrero que será candidato a intendente de la ciudad en las elecciones previstas para agosto de 2026. El referente del espacio Despierta Santiago difundió la decisión a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que dirigió un mensaje tanto al “poder político” como a los vecinos bandeños.

En su declaración, Ruiz cuestionó a “los dirigentes mediocres” y a “los medios pagados por el poder político”, y sostuvo que existen versiones falsas sobre su situación para postularse. En ese marco, afirmó que el Tribunal Electoral lo habilitó en distintas oportunidades para ser candidato a senador nacional, diputado nacional y diputado provincial, y aseguró que reúne “todos los atributos de carácter constitucional y legal” para competir por la intendencia.

“¿Piensan ellos que abandonaría la lucha? No será así”, expresó en el video. Además, señaló que La Banda atraviesa “la peor situación de su historia”, al mencionar problemas vinculados al estado de las calles, la limpieza urbana y el orden administrativo.

En el mismo mensaje, convocó al “poder político” a “jugar limpio” y permitir que los ciudadanos “elijan libremente”, y prometió recuperar el orden institucional y reimpulsar eventos tradicionales como el Festival Nacional de La Salamanca.

En el texto que acompañó la publicación, Ruiz reiteró: “El Tribunal Electoral me habilitó siempre para ser candidato porque cumplo con cada requisito. No voy a abandonar la lucha por mi ciudad. La Banda merece orden, limpieza y futuro”.

Antecedentes recientes

El anuncio se da luego de un nuevo episodio judicial y político en su trayectoria. En 2025 fue electo diputado provincial por el frente Despierta Santiago, pero la Legislatura rechazó su asunción al declararlo inhabilitado moralmente en función de la condena por abuso sexual que pesa en su contra desde 2013.

Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso presentado por Ruiz, dejando firme la decisión que le impidió asumir la banca.

Pese a ese antecedente, el exintendente confirmó su intención de volver a competir por la jefatura comunal de La Banda, cargo que ya ocupó en el pasado y que estuvo marcado por fuertes controversias. Su anuncio vuelve a instalar su figura en el escenario político local, de cara al calendario electoral de 2026.