“Tengo miedo a que me maten”: Ramiro Agustín Petros hizo duras declaraciones ante la Justicia

También lanzó acusaciones contra fiscales realtando la existencia de una “patota judicial”. El empresario, detenido por presuntas estafas millonarias, apuntó contra funcionarios judiciales.

Hoy 19:14

Ramiro Agustín Petros volvió a declarar ante la Justicia en el expediente que lo tiene imputado por presuntas estafas reiteradas, amenazas y portación ilegítima de arma de fuego en concurso real de delitos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su presentación, el empresario —que permanece detenido— arremetió contra los fiscales que intervienen en la causa y cuestionó con dureza el avance de la investigación.

Te recomendamos: Ramiro Petros seguirá detenido: la Justicia rechazó el pedido de excarcelación bajo fianza

Petros sostuvo que la Justicia “no quiere investigar” el destino de 150 mil dólares que, según afirmó, Soledad Castelli habría cedido “a su nombre” a Rodolfo Castellanos. En ese marco, denunció que existe una maniobra que no estaría siendo analizada por los investigadores.

“Patota judicial” y temor por su integridad

En un tramo de su declaración, el acusado aseguró estar “prácticamente secuestrado” e incomunicado, y manifestó temor por su integridad física mientras continúe detenido.

“Hay una organización muy poderosa, una patota judicial, como le llamo yo”, expresó, al tiempo que mencionó a distintos funcionarios y abogados, entre ellos el Dr. Ratier, la Dra. Jacobo, la Dra. Castellano y el Dr. Rodolfo Castellano.

Te recomendamos: Tensión en Tribunales: Ramiro Petros se descompensó en plena indagatoria y suspendieron la audiencia

Petros afirmó que deja constancia de sus dichos “por miedo a que me maten en este lapso que siga detenido”, y recordó que estuvo internado en dos oportunidades, una de ellas por un preinfarto.

Además, acusó a los fiscales de integrar una supuesta asociación ilícita que, según dijo, puede “probar”, y los calificó de “ignorantes totales en cuanto al derecho público administrativo”. En la misma línea, consideró que la investigación “es una vergüenza” y aseguró que estaría encubriendo a un familiar de una magistrada.

La causa continúa su curso mientras se aguardan nuevas resoluciones judiciales en un expediente que suma tensión y fuertes cruces entre el acusado y el Ministerio Público.