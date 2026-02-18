La fuerte amenaza del gobierno a los gremios de trenes y colectivos: le quitarían la personería jurídica si hacen paro

Fue a través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano. Intimó a la UTA y a La Fraternidad debido a que hay conciliaciones obligatorias vigentes.

El Gobierno advierte que los gremios de trenes y colectivos podrían perder la personería legal si adhieren al paro general convocado por la CGT en contra de la reforma laboral que se está debatiendo en el Congreso, debido a que hay conciliaciones obligatorias vigentes.

El Ministerio de Capital Humano informó que intimó a La Fraternidad y a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a abstenerse de realizar medidas de fuerza mientras se encuentra vigente el proceso.

Eso se da en el marco del paro general impulsado por la CGT que iniciará esta medianoche en contra de la reforma laboral que se tratará en la Cámara de Diputados a partir de las 14 de mañana.

Según el comunicado, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social notificó a ambas organizaciones sindicales que cualquier acción directa en este contexto representaría un incumplimiento de la instancia de conciliación.

El procedimiento de Conciliación Laboral Obligatoria se encuentra en curso y tiene carácter legal, por lo que el Ministerio de Capital Humano remarcó que las organizaciones no deben implementar medidas que alteren su desarrollo.

En tanto, señalaron que “la adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”.

La decisión del Poder Ejecutivo se da luego de que tanto la Unión de Tranviarios Automotor como La Fraternidad informaron que se plegarán a la medida que la CGT implementará este jueves, mientras la Cámara de Diputados realice el debate por la reforma laboral.

En ese sentido, desde la UTA advirtieron sobre el riesgo para la dignidad del trabajo y la viabilidad del sector del transporte, argumentando que la convocatoria no responde a intereses sectoriales sino al reclamo de quienes ven amenazadas sus condiciones de vida. El gremio instó a los empleados del sector a sostener el paro como un mecanismo de “defensa colectiva”.

La UTA fundamentó la medida por la caída del salario real y el deterioro de las condiciones de empleo, cuestiones que el sindicato atribuye directamente al ajuste económico.

La medida de fuerza estaba prevista para que no haya colectivos en todo el país. A pesar de las disputas con otras organizaciones sindicales de choferes de colectivos, los gremios se habían plegado al paro impulsado por el triunvirato cegetista.

A ellos se sumaban los trenes que conduce Omar Maturano, que no iban a tener funcionamiento en las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y servicios interurbanos.