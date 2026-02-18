Tulio Pisetta asumió la dirección del hospital distrital de Los Juríes

En una jornada clave para el sistema sanitario local, autoridades provinciales y municipales formalizaron el recambio institucional. La nueva gestión apuesta al trabajo en red y a una atención "más humana".

Hoy 21:07

El sistema de salud pública de Los Juríes inicia una nueva etapa, desde este miércoles, en un acto que marca un punto de inflexión para la comunidad, se oficializó la designación del Dr. Tulio Pisetta como nuevo director del Hospital local, en el marco de un plan de fortalecimiento impulsado por el Ministerio de Salud de la Provincia y la gestión municipal.

La jornada comenzó con el arribo de una comitiva sanitaria de alto nivel, encabezada por la Dra. Graciela Alzogaray, Directora General del Interior, quien junto al intendente Javier Carbajal, trazó la hoja de ruta para optimizar el funcionamiento del nosocomio.

Una de las novedades más significativas de este anuncio es la articulación territorial. El Hospital de Los Juríes no trabajará de forma aislada, sino que contará con el apoyo técnico y la colaboración directa del Dr. Emanuel Olivera, director del Hospital de Bandera.

“El objetivo es fortalecer el trabajo en red y la articulación regional. Entendemos que la salud en el interior requiere de un diálogo constante entre instituciones", destacó la Dra. Alzogaray tras poner en funciones al nuevo Director.

Por otra parte tras asumir formalmente sus funciones, el Dr. Tulio Pisetta se dirigió a la comunidad con un mensaje de compromiso y transparencia. Según señaló sus ejes de gestión se centrarán en tres pilares:

Optimización de recursos: Maximizar la eficiencia del equipamiento y personal existente.

Organización interna: Mejorar los procesos de atención para reducir esperas.

Humanización del servicio: Lograr un vínculo más cercano entre el médico y el paciente.

“La salud pública es un pilar fundamental. Confío en que, trabajando en equipo con el personal, el municipio y el acompañamiento de los vecinos, avanzaremos hacia un hospital más ordenado y eficiente", afirmó Pisetta.

El intendente Javier Carbajal a su vez, agradeció públicamente el respaldo del Gobernador Elías Suárez y de la ministra de Salud, Natividad Nassif, subrayando que estas gestiones responden a una demanda histórica de los vecinos.

Desde el Ejecutivo Municipal reafirmaron que la salud se mantiene como la prioridad número uno de la agenda, entendiendo que el trabajo conjunto entre provincia y municipio es el único camino para brindar soluciones reales en el territorio.