Educación de la Municipalidad planificó las líneas de trabajo de los 27 jardines de infantes

La planificación se hizo para el presente ciclo lectivo bajo el lema "La Educación inicial como espacio de encuentro y garantía de derechos, educando para un presente responsable y un futuro sostenible".

Hoy 23:14

La Subsecretaria de Educación y Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de la Capital, Nancy Bravo y la directora del Área, Josefina Muratore, encabezaron una reunión con los directivos de los 27 jardines de infantes para planificar las líneas de trabajo para el presente ciclo lectivo 2026, bajo el lema “La Educación inicial como espacio de encuentro y garantía de derechos, educando para un presente responsable y un futuro sostenible”,

Durante el encuentro se delinearon las actividades destinadas a la enseñanza aprendizaje de los niños, la matricula, las temáticas pedagógicas y de abordaje, capacitaciones para docentes y personal de servicio dedicadas al trabajo en el aula, al medio ambiente y huertas educativas.

Las jornadas de formación se desarrollarán durante febrero y marzo y la de huertas agroecológicas en las instalaciones del Jardín N°27.

Participaron también del encuentro, el equipo de asesoras pedagógicas y las supervisoras del Servicio Educativo municipal.