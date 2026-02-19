Ingresar
Temporal feroz en Rosario: vuelco de camiones y rutas cerradas tras una tormenta con viento y granizo

El fuerte fenómeno climático generó accidentes, daños materiales y complicaciones en la circulación en distintas rutas de la provincia de Santa Fe.

Hoy 00:46

Una violenta tormenta azotó la región de Rosario durante la noche del miércoles y provocó serios inconvenientes en rutas y localidades cercanas, con camiones volcados, tránsito interrumpido y numerosos daños materiales.

El panorama más crítico se registró sobre la Autopista Rosario–Córdoba, donde el temporal obligó a interrumpir totalmente la circulación entre las localidades de Armstrong y Tortugas, tras un accidente múltiple que involucró a varios vehículos.

Viento, granizo y caos en las rutas

Según los primeros reportes de bomberos y autoridades locales, las ráfagas de viento fueron tan intensas que varios camiones fueron arrastrados y terminaron volcados sobre la calzada, generando un escenario de extrema peligrosidad.

En ese tramo, numerosos vehículos quedaron detenidos o atravesados en la ruta, lo que agravó aún más la situación y obligó a las autoridades a cerrar la circulación para evitar nuevos accidentes.

Las complicaciones también se extendieron hacia la zona comprendida entre Cañada de Gómez y Tortugas, donde usuarios difundieron en redes sociales videos que muestran camiones tumbados y una visibilidad muy reducida producto del temporal.

Asimismo, la Ruta Nacional 9 permanecía cerrada a la altura de Armstrong debido a los daños ocasionados y a la cantidad de vehículos afectados.

Daños materiales y asistencia a vecinos

Equipos de Protección Civil se desplazaron rápidamente hacia la zona para asistir a conductores y vecinos afectados por el fenómeno meteorológico.

En Tortugas, además, se reportaron techos volados, árboles caídos y cables cortados, consecuencia directa de las fuertes ráfagas y las intensas lluvias que castigaron la región.

Las autoridades recomendaron evitar circular por las rutas comprometidas hasta que finalicen las tareas de limpieza y verificación de seguridad, mientras se monitorea la evolución de las condiciones climáticas.

TEMAS Santa Fe Rosario Tormenta

