“No es tiempo para pelear”: José María Balcázar dio su primer discurso como presidente de Perú

Juró como sucesor de José Jerí, tras una sesión en el Congreso que duró más de cuatro horas. Estará en el poder sólo hasta el 28 de julio.

Hoy 05:33

En su primer discurso como presidente de Perú, José María Balcázar manifestó que “no es tiempo de pelear" y que en su país no deben existir “derechas ni izquierdas”. Al mismo tiempo, garantizó a sus compatriotas "una transición democrática electoral pacífica" y pidió "que no haya ningún tipo de duda sobre las elecciones" generales que se celebrarán en abril próximo.

“Ya no estamos aquí para pelear. Aquí no hay derechas ni izquierdas. Ese término lo crearon los franceses para la revolución, no tiene sustento ideológico. No hay”, expresó quien se impuso en la segunda votación ante María del Carmen Alva. Los candidatos que quedaron fuera de carrera en la primera vuelta fueron Héctor Acuña y Edgard Reymundo.

En ese sentido, agregó: “Entonces, amigos, yo creo que aquí me siento honrado con el voto de ustedes y que podamos decirles a los peruanos que es posible construir una democracia de verdad”.

“La democracia no está funcionando. Si esa democracia no tiene correctivos, en el futuro va a desaparecer”, advirtió el sucesor de José Jerí, quien estará en el cargo hasta el 28 de julio próximo.

Balcázar, tras jurar en su nuevo cargo, también aseguró que mantendrá la actual política económica, porque "no se puede llevar" a su país "a ensayos económicos" y que buscará fortalecer la seguridad ciudadana, que es la principal exigencia de la ciudadanía.

“Más o menos tengo idea de cómo se puede manejar un país y podemos ver si se puede rascar la olla más”, señaló.

En el transcurso de esta semana, Balcázar deberá nombrar al Consejo de Ministros que lo acompañará en este nuevo periodo, tras el cisma provocado por su designación en los partidos de derecha como el fujimorismo y el ultraconservador Renovación Popular, que se acusan mutuamente de haber entregado el Gobierno a la izquierda.