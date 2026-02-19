Conmoción por la muerte de una joven en Puerto Madryn mientras buceaba

Sofía Devries había sido vista con vida por última vez cuando realizaba una práctica junto a su novio en el Golfo Nuevo. Investigan si hubo negligencia de algún tipo en la inmersión.

Hoy 05:43

La Prefectura Naval Argentina encontró el miércoles el cuerpo de Sofía Devries (23). La joven había desaparecido el lunes mientras realizaba una certificación de buceo en Puerto Madryn junto a su novio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de Chubut, el cuerpo fue hallado durante un operativo realizado a 20 metros de profundidad en la zona donde habían señalado el descenso del grupo para la práctica. Ante la consulta de este diario confirmaron que hay "baja visibilidad a esa profundidad" y que por eso se mantuvo la búsqueda en esa zona.

Además de "Leo", el novio de Sofía, habían viajado sus padres que este miércoles habían estado junto al fiscal Alex Williams para saber los pormenores de la investigación.

Más allá del hallazgo del cuerpo, que será sometido a una autopsia, los investigadores todavía intentan determinar si lo que ocurrió fue producto de una descompensación debajo del agua que le impidió a Sofía subir por sus propios medios o si hubo alguna conducta negligente que pueda tener una calificación penal.

La joven desapareció el lunes en el marco de su titulación para convertirse en buzo, durante una inmersión en un barco hundido en la zona de Punta Cuevas, en el Golfo Nuevo. Según testigos, estaba a 25 metros de profundidad y su pareja de buceo informó que tuvo un problema y no pudo ascender. A pesar de los intentos del grupo por encontrarla, la joven no apareció.

La causa había quedado, inicialmente, en manos de María Angélica Cárcano, pero luego quedó a cargo del fiscal Williams, el jefe de los fiscales en la jurisdicción.

La investigación penal no cuenta, por el momento, con personas imputadas. "Se han tomado entrevistas a quienes participaron de la actividad, y se recopila información técnica para reconstruir las circunstancias del hecho", planteó el Ministerio Público Fiscal. El objetivo es determinar si existió una eventual falta a los deberes de cuidado por parte de terceros, figura que podría configurar responsabilidad penal en caso de acreditarse una "conducta negligente".

Nacida en Moreno, Sofía cursó la licenciatura en Comunicación Social y Relaciones Públicas en la UADE. También obtuvo un grado de Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional. Además del buceo, comparte con su pareja, Leonardo Alonso, quien estaba con ella en Madryn, un emprendimiento de fertilizantes orgánicos.

“Sofía es mi mujer, mi compañera. Nos vinimos a Puerto Madryn a certificar un curso de buceo. Lamentablemente, tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde el lunes. Quiero encontrarla”, expresó el martes Leonardo en un posteo en redes sociales.

En sus redes, Sofía muestra posteos como modelo de maquillaje y también imágenes sobre viajes. También se la ve buceando no solo hay imágenes de ella en distintos rincones de la Argentina; también en paisajes de otros países.

En su perfil de Linkedin se define como "fundamentalista de la comunicación creativa, atrevida y auténtica. Gestiono proyectos de comunicación y acompaño a empresas y emprendedores a alcanzar sus objetivos. Me especializo en Social Media Management, Branding, campañas integrales y producción audiovisual".

Sofía formaba parte de un grupo experimentado que había salido en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia para conseguir la titulación. Según sus allegados, había llegado desde una escuela de buceo de Villa Ballester, zona norte del conurbano bonaerense.

Según el sitio Madryn Ahora, la escuela había consultado previamente a distintas operadoras locales para realizar la experiencia en el barco hundido pero finalmente contrataron únicamente el servicio de traslado. El instructor pertenecía a la misma escuela que organizó el viaje, y no a una operadora de Puerto Madryn.

El lunes, cuando se produjo el descenso, las condiciones climáticas habían sido malas por la mañana, lo que desaconsejaba la salida. A media mañana, al mejorar el pronóstico, el grupo se sumergió. Especialistas citados por el medio local señalaron que, aunque era posible realizar la inmersión, la visibilidad podía reducirse considerablemente de unos 20 a solo 5 metros.

Tres personas de las siete que participaron de la inmersión debieron recibir asistencia médica y someterse a tratamiento en cámara hiperbárica en el Hospital Andrés Isola, dos de ellos por descompensación. Tienen 26, 33 y 37 años. El instructor también debió recibir asistencia médica, ya que descendió en reiteradas oportunidades para intentar ubicar a la joven practicante que además, era su novia.