Detuvieron a sujeto borracho que amenazó con un cuchillo a su mujer

El hecho tuvo lugar en la ciudad de Añatuya. El detenido intentó agredir a los policías que lo redujeron.

Hoy 08:54

Un grave episodio de violencia de género se registró en las últimas horas del miércoles en la ciudad de Añatuya, donde un hombre fue aprehendido por la Policía luego de amenazar con un arma blanca a su pareja en el barrio Manzione.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento tuvo lugar en el marco de un operativo preventivo que llevaba adelante personal de la División Prevención Departamental Nº 13.

Según informaron fuentes policiales, la intervención se produjo tras el pedido de auxilio de una mujer de 43 años, quien denunció que su pareja, en estado de ebriedad, la había amenazado de muerte utilizando un cuchillo tipo tramontina.

De acuerdo con el relato de la víctima, el agresor habría reaccionado de manera violenta en medio de una discusión, tomando el arma blanca e intentando intimidarla dentro del domicilio que compartían. Ante el temor de que la situación escalara y pudiera sufrir lesiones, la mujer logró solicitar ayuda, lo que permitió una rápida respuesta de los uniformados.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a reducir al sujeto, quien se encontraba alterado, y secuestraron el cuchillo utilizado en el hecho. Posteriormente, fue trasladado y puesto a disposición de la Comisaría 4ª de la Mujer y la Familia, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Fuentes vinculadas al procedimiento destacaron que la rápida acción policial fue clave para evitar que el conflicto derivara en consecuencias mayores.