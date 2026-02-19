Refuerzo confirmado: Boca acordó la incorporación de Adam Bareiro

Boca Juniors tiene a su nuevo delantero. De no mediar imprevistos, Adam Bareiro se convertirá en el tercer refuerzo de 2026, luego de que Fortaleza Esporte Clube aceptara la oferta de 3 millones de dólares por la totalidad del pase. El atacante paraguayo, de 29 años, ya tiene todo arreglado en lo económico y este viernes llegará al país para realizarse la revisión médica.

El club brasileño había pedido inicialmente 2 millones por el 50% de la ficha, pero en la Ribera se mantuvieron firmes y lograron cerrar la operación por el total. La negociación se concretó a contrarreloj, ya que el plazo del cupo especial por lesión vence en breve. La baja de Rodrigo Battaglia le abrió una ventana extraordinaria al Xeneize, pese a que el mercado de pases ya estaba cerrado.

Bareiro firmará un contrato por tres años, con opción de extenderlo por uno más. El delantero hizo fuerza para salir y hasta tuvo un gesto público hacia Juan Román Riquelme: tras marcar en la semifinal del Campeonato Cearense, celebró con el clásico Topo Gigio, en clara señal hacia el presidente azul y oro.

Del total de la operación, 1.5 millones de dólares irán a River Plate, que posee el 50% de los derechos económicos, aunque no intervino en la negociación por no contar con los federativos. El Millonario había adquirido al delantero desde San Lorenzo de Almagro en 2024, pero tras un ciclo sin goles lo cedió al fútbol qatarí y luego vendió parte de su ficha a Fortaleza.

En lo futbolístico, Bareiro llega con rodaje y goles. En 2026 disputó ocho partidos y marcó cuatro tantos, tres de ellos en los últimos cuatro encuentros. Desde su arribo a Brasil jugó 31 partidos, convirtió 11 goles y dio dos asistencias. Ahora, Boca apuesta a que ese presente se traduzca en soluciones inmediatas para un equipo que necesita peso ofensivo.