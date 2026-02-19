River, beneficiado económicamente por el pase de Bareiro a Boca: cuánta plata recibe

El Millonario se saca provecho por ser propietario del 50% de los derechos económicos del delantero paraguayo.

Hoy 12:10

La transferencia de Adam Bareiro a Boca Juniors no solo mueve el mercado del Xeneize, sino que también impacta directamente en River Plate. Aunque el club de Núñez no intervino en la negociación con Fortaleza Esporte Clube, se verá beneficiado económicamente por ser propietario del 50% de los derechos económicos del delantero paraguayo.

La operación se cerró en 3 millones de dólares por el 100% del pase, lo que automáticamente le garantiza a River un ingreso de 1.500.000 dólares limpios. El mecanismo es simple: al tratarse de una venta total, el dinero se reparte entre las partes que conservaban porcentajes, sin que el Millonario tenga que sentarse a negociar o aprobar la transferencia.

River había adquirido al atacante desde San Lorenzo de Almagro en 2024 por una cifra que podía alcanzar los 4,5 millones de dólares, aunque su paso por Núñez no cumplió las expectativas: no convirtió goles en 16 partidos. Luego fue cedido a Al-Rayyan, en Qatar, y más tarde se vendió el 50% de su ficha al club brasileño por cerca de 3 millones.

Si se hace el balance global entre el préstamo al fútbol qatarí, la venta parcial a Brasil y ahora el porcentaje restante que se libera con su llegada a Boca, River termina recuperando la inversión realizada. Así, mientras su clásico rival refuerza el ataque en un contexto de urgencias, el Millonario capitaliza una operación ajena y cierra de manera positiva, al menos en lo económico, un ciclo que futbolísticamente quedó en deuda.