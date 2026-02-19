Monte Quemado: el viernes 20 se pagará el bono de inicio de ciclo lectivo y el doble salario

El intendente de la Municipalidad de Monte Quemado, Felipe Cisneros, informó que el próximo viernes 20 se hará efectivo el pago del bono por Inicio de ciclo lectivo destinado a todos los empleados municipales.

Hoy 12:15

Asimismo, el jefe comunal confirmó que en la misma jornada se abonará el doble salario, dando cumplimiento a lo anunciado oportunamente por el Gobierno de la Provincia y reafirmando el compromiso de la gestión con el acompañamiento permanente a la familia municipal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta medida representa un reconocimiento al esfuerzo diario de los trabajadores y una acción concreta de acompañamiento en el inicio del ciclo lectivo, fortaleciendo el bienestar de las familias de Monte Quemado.