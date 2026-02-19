Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 FEB 2026 | 27º
X
WhatsApp

Monte Quemado: el viernes 20 se pagará el bono de inicio de ciclo lectivo y el doble salario

El intendente de la Municipalidad de Monte Quemado, Felipe Cisneros, informó que el próximo viernes 20 se hará efectivo el pago del bono por Inicio de ciclo lectivo destinado a todos los empleados municipales.

Hoy 12:15

Asimismo, el jefe comunal confirmó que en la misma jornada se abonará el doble salario, dando cumplimiento a lo anunciado oportunamente por el Gobierno de la Provincia y reafirmando el compromiso de la gestión con el acompañamiento permanente a la familia municipal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta medida representa un reconocimiento al esfuerzo diario de los trabajadores y una acción concreta de acompañamiento en el inicio del ciclo lectivo, fortaleciendo el bienestar de las familias de Monte Quemado.

TEMAS Monte Quemado

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este jueves 19 de febrero en Santiago del Estero: será una jornada insoportable por la elevada humedad
  2. 2. Cómo fueron las últimas horas de Ramona Emilia Medina, la mujer que murió quemada en Termas
  3. 3. Derrame de cloro en la zona norte de la Capital: evacuaron la Alcaidía de Menores y viviendas cercanas
  4. 4. La policía retuvo motociclistas por realizar maniobras peligrosas frente a Jefatura
  5. 5. Rige el paro general de la CGT contra la reforma laboral de Milei: cuáles son los servicios afectados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT