Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 FEB 2026 | 27º
X
Somos Deporte

Central Córdoba vs. Tigre: arranca la venta de entradas para el duelo clave en el Madre de Ciudades

El Ferro recibirá a Tigre este viernes 21 de febrero a las 21.30 por la 6ª fecha del Torneo Apertura. Conocé precios, modalidades de compra y beneficios para socios.

Hoy 12:39

Central Córdoba informó que ya comenzó la venta de entradas para el partido ante Tigre, correspondiente a la 6ª fecha del Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará el sábado 21 de febrero a las 21.30 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Venta de entradas – Público general

Venta online
Disponible desde el jueves 19 a través del sitio oficial del club:
www.cacentralcordoba.com

Venta presencial – Ferromanía (socios y no socios)
• Jueves 19: de 17.00 a 21.00
• Viernes 20: de 09.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00
• Sábado 21: de 11.00 a 17.00

Venta presencial en el estadio
• Sábado 21: desde las 18.00 hasta el inicio del partido
• Boleterías: Sector Sur

Información importante para socios

• Los socios con cuota de enero al día ingresan sin cargo a Platea Este y Popular Norte.
• Quienes deseen asistir a Platea Oeste deberán abonar un plus, ya sea por boletería o vía web.
• La venta para socios será exclusivamente para Platea Oeste.
• La cuota social para acceder al beneficio podrá abonarse hasta el jueves 19 a las 12.00.

Precios de las entradas

SOCIO – PLATEA OESTE
• Mayores (+12 años): $10.000
• Menores (7 a 11 años): $5.000

NO SOCIO – POPULAR
• Mayores (+12 años): $40.000
• Menores (7 a 11 años): $10.000
• Jubilados (+65 años): $20.000

NO SOCIO – PLATEA ESTE
• Mayores (+12 años): $50.000
• Menores (7 a 11 años): $20.000

NO SOCIO – PLATEA OESTE
• Mayores (+12 años): $55.000
• Menores (7 a 11 años): $25.000

Central Córdoba se juega puntos importantes y el apoyo en casa puede ser determinante. El Madre de Ciudades se prepara para otra noche clave del Ferro en el Apertura.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Club Atlético Tigre Estadio Único Madre de Ciudades

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este jueves 19 de febrero en Santiago del Estero: será una jornada insoportable por la elevada humedad
  2. 2. Cómo fueron las últimas horas de Ramona Emilia Medina, la mujer que murió quemada en Termas
  3. 3. Derrame de cloro en la zona norte de la Capital: evacuaron la Alcaidía de Menores y viviendas cercanas
  4. 4. La policía retuvo motociclistas por realizar maniobras peligrosas frente a Jefatura
  5. 5. Rige el paro general de la CGT contra la reforma laboral de Milei: cuáles son los servicios afectados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT