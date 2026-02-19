Central Córdoba vs. Tigre: arranca la venta de entradas para el duelo clave en el Madre de Ciudades

El Ferro recibirá a Tigre este viernes 21 de febrero a las 21.30 por la 6ª fecha del Torneo Apertura. Conocé precios, modalidades de compra y beneficios para socios.

Hoy 12:39

Central Córdoba informó que ya comenzó la venta de entradas para el partido ante Tigre, correspondiente a la 6ª fecha del Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará el sábado 21 de febrero a las 21.30 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Venta de entradas – Público general

Venta online

Disponible desde el jueves 19 a través del sitio oficial del club:

www.cacentralcordoba.com

Venta presencial – Ferromanía (socios y no socios)

• Jueves 19: de 17.00 a 21.00

• Viernes 20: de 09.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00

• Sábado 21: de 11.00 a 17.00

Venta presencial en el estadio

• Sábado 21: desde las 18.00 hasta el inicio del partido

• Boleterías: Sector Sur

Información importante para socios

• Los socios con cuota de enero al día ingresan sin cargo a Platea Este y Popular Norte.

• Quienes deseen asistir a Platea Oeste deberán abonar un plus, ya sea por boletería o vía web.

• La venta para socios será exclusivamente para Platea Oeste.

• La cuota social para acceder al beneficio podrá abonarse hasta el jueves 19 a las 12.00.

Precios de las entradas

SOCIO – PLATEA OESTE

• Mayores (+12 años): $10.000

• Menores (7 a 11 años): $5.000

NO SOCIO – POPULAR

• Mayores (+12 años): $40.000

• Menores (7 a 11 años): $10.000

• Jubilados (+65 años): $20.000

NO SOCIO – PLATEA ESTE

• Mayores (+12 años): $50.000

• Menores (7 a 11 años): $20.000

NO SOCIO – PLATEA OESTE

• Mayores (+12 años): $55.000

• Menores (7 a 11 años): $25.000

Central Córdoba se juega puntos importantes y el apoyo en casa puede ser determinante. El Madre de Ciudades se prepara para otra noche clave del Ferro en el Apertura.