Central Córdoba vs. Tigre: arranca la venta de entradas para el duelo clave en el Madre de Ciudades

El Ferro recibirá a Tigre este viernes 21 de febrero a las 21.30 por la 6ª fecha del Torneo Apertura. Conocé precios, modalidades de compra y beneficios para socios.
Central Córdoba informó que ya comenzó la venta de entradas para el partido ante Tigre, correspondiente a la 6ª fecha del Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará el sábado 21 de febrero a las 21.30 en el Estadio Único Madre de Ciudades.
Venta online
Disponible desde el jueves 19 a través del sitio oficial del club:
www.cacentralcordoba.com
Venta presencial – Ferromanía (socios y no socios)
• Jueves 19: de 17.00 a 21.00
• Viernes 20: de 09.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00
• Sábado 21: de 11.00 a 17.00
Venta presencial en el estadio
• Sábado 21: desde las 18.00 hasta el inicio del partido
• Boleterías: Sector Sur
• Los socios con cuota de enero al día ingresan sin cargo a Platea Este y Popular Norte.
• Quienes deseen asistir a Platea Oeste deberán abonar un plus, ya sea por boletería o vía web.
• La venta para socios será exclusivamente para Platea Oeste.
• La cuota social para acceder al beneficio podrá abonarse hasta el jueves 19 a las 12.00.
SOCIO – PLATEA OESTE
• Mayores (+12 años): $10.000
• Menores (7 a 11 años): $5.000
NO SOCIO – POPULAR
• Mayores (+12 años): $40.000
• Menores (7 a 11 años): $10.000
• Jubilados (+65 años): $20.000
NO SOCIO – PLATEA ESTE
• Mayores (+12 años): $50.000
• Menores (7 a 11 años): $20.000
NO SOCIO – PLATEA OESTE
• Mayores (+12 años): $55.000
• Menores (7 a 11 años): $25.000
Central Córdoba se juega puntos importantes y el apoyo en casa puede ser determinante. El Madre de Ciudades se prepara para otra noche clave del Ferro en el Apertura.