Úbeda cambió el esquema en Boca y metió tres variantes antes del duelo con Racing

El DT sorprendió en la última práctica con un 4-4-2 y modificaciones en todas las líneas. El partido ante Racing puede marcar su continuidad en el cargo.

Hoy 14:10

En la antesala de un partido determinante, Claudio Úbeda decidió patear el tablero en Boca Juniors. En la última práctica previa al cruce frente a Racing Club, el entrenador no solo introdujo tres cambios respecto del equipo que venía jugando, sino que además modificó el sistema táctico por primera vez en el año y ensayó un 4-4-2 más clásico.

Las variantes que probó desde el arranque fueron Marcelo Weigandt por Juan Barinaga, Milton Delgado en lugar de Leandro Paredes y Gonzalo Gelini por Lucas Janson, con este último reconvertido en volante. Dos de los futbolistas que salieron habían quedado apuntados tras el empate ante Platense, mientras que la ausencia del capitán responde a un esguince de tobillo que lo condiciona.

Con este nuevo dibujo, la idea de Úbeda es presentar un Boca más compacto y equilibrado en la mitad de la cancha, con dos referencias ofensivas definidas. El contexto no es sencillo: el entrenador llega cuestionado y el rival no es uno más. Racing, club con el que está identificado, ya le había dado un golpe duro en noviembre de 2025 y ahora vuelve a cruzarse en un momento límite.

Durante el ensayo también hubo movimientos que dejan la puerta abierta a ajustes finales. Tomás Belmonte ingresó un tramo por Gelini y Edinson Cavani sumó minutos en lugar de Ángel Romero. Aunque el once parece encaminado, todavía hay detalles por resolver de cara a un duelo que puede marcar un antes y un después en el ciclo.

El probable once de Boca ante Racing:

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Gonzalo Gelini, Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero y Miguel Merentiel.