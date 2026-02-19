El cambio de tiempo llegó al interior y sigue el alerta vigente

En Termas de Río Hondo el viento y el agua ya hizo notar su presencia. En Guampacha, departamento Guasayán, el cielo se oscureció.

Hoy 15:59

Santiago del Estero tiene una alerta amarilla vigente para los departamentos Atamisqui - Banda - Capital - Choya - Loreto - Ojo de Agua - Robles - San Martín – Silípica y los lectores de Diario Panorama hicieron llegar imágenes de como está la situación a las 15 horas.

En Termas de Río Hondo, un fuerte viento llegó primero y minutos después la lluvia llegó con fuerza.

En el departamento Gusayán, vecinos de la localidad de Guampacha indicron que de repente el día se volvió noche,. Al ver cubirrse el cielo con densas nubes negras.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un alerta amarillo para la tarde y noche de este jueves, el cual indicaba que:

el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas.

Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.