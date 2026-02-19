Ingresar
La ilusión de Juan José Cardozo tras su arribo a Central Córdoba: "Llego a un club lindo"

El volante paraguayo llegó a préstamo desde Argentinos Juniors tras la lesión de Fernando Juárez y expresó su entusiasmo por sumarse al Ferro. Aseguró que está bien físicamente y listo para aportar.

Hoy 16:11

Luego de concretarse su arribo a Central Córdoba, el mediocampista paraguayo Juan José Cardozo brindó sus primeras declaraciones como jugador Ferroviario. El ex Argentinos Juniors llegó a préstamo por un año para cubrir la baja de Fernando Juárez, quien quedó al margen por lesión.

“Llego a un club lindo e interesante. Cuando me hablaron desde el primer minuto dije que sí. Vengo a ayudar y a aportar desde donde me toque”, expresó el volante, dejando en claro su entusiasmo por esta nueva etapa y su predisposición para adaptarse rápidamente al equipo.

Cardozo también remarcó que recibió muy buenas referencias antes de arribar a Santiago del Estero por jugadores que pasaron por la institución. “Me hablaron muy bien del club”, señaló, destacando el proyecto deportivo y el ambiente que rodea a la institución.

En lo físico, el paraguayo transmitió tranquilidad: “Me vine preparando muy bien, tuve una buena pretemporada”. Con esas palabras, dejó en claro que está listo para competir y pelear un lugar en el equipo, en un momento donde Central Córdoba necesita respuestas y variantes en la mitad de la cancha.

